Los expertos en bricolaje advierten: «Antes de aplicar una pintura antigoteras para impermeabilizar, hay que consolidar la superficie que hay debajo para que se adhiera bien»

Cambiar un tejado es carísimo, por lo que es fundamental que sepamos cuidarlo para que aguante el máximo tiempo posible. Por ejemplo, sabiendo colocar una pintura antigoteras sin que se levante por culpa del revestimiento: los albañiles tienen un truco.

Hay que tener en cuenta que, aunque la capa nueva cubra el desperfecto, debajo seguirá habiendo una base deteriorada que impide que el producto se agarre correctamente. Por eso, antes de abrir el bote y coger la brocha, toca comprobar qué hay bajo la impermeabilización antigua.

Justamente ese es el problema que aborda el canal de YouTube Bricocrack en un tutorial sobre cómo prevenir filtraciones. La reparación comienza retirando suciedad y material suelto, pero incluye un paso con el antigoteras imprescindible.

El truco de bricolaje para impermeabilizar un tejado deteriorado

Tienes que revisar las zonas levantadas, los restos que se desprenden y las burbujas en el revestimiento antes de aplicar cualquier producto. Pintar directamente encima puede ocultarlas durante un tiempo, pero deja sin resolver el problema que hay debajo.

En Bricocrack lo resumen perfectamente: «Hay que retirar toda la suciedad de encima para poder trabajar en condiciones. Una vez esté todo limpio vamos a tirar de espátula para retirar todo el material de impermeabilización que esté en mal estado. Hay que meter la espátula y despejar para que nos quede una superficie lo mejor asentada posible».

De hecho, al rascar también se descubre sobre qué superficie habrá que trabajar. Una misma reparación puede dejar a la vista materiales distintos, algo que conviene tener en cuenta al escoger el revestimiento.

«El problema que tiene la impermeabilización es que debajo de una protección antigua te puedes encontrar cualquier cosa. Puedo tener chapa, puedo tener zonas con mortero, puedo tener zonas con productos asfálticos…», han señalado.

Eso hace que sólo haya una solución efectiva: «Por eso tengo que recurrir a un tipo de antigoteras que sea capaz de tener adherencia sobre cualquiera de esos materiales. Eso es fundamental porque si no voy a tener la dificultad de que no va a pegarse bien y va a volver a levantarse y tener problemas».

Cómo aplicar el mortero antes de aplicar la pintura antigoteras

El truco de los albañiles necesita un tratamiento previo sobre el mortero, y elegir un producto compatible con el material: no va a ser efectivo si la superficie no está firme.

“En ocasiones voy a encontrarme un mortero deteriorado. Esto es frecuente si no he hecho una buena imprimación, porque con el calor se forman una especie de burbujas y acaban rompiéndose», han explicado.

Para preparar esa zona utilizan una emulsión fijadora diluida en agua. El objetivo es consolidar el mortero para que la nueva impermeabilización pueda anclarse.

Eso sí, la mezcla debe prepararse siguiendo las proporciones del fabricante. Después de extenderla, hay que esperar a que se seque antes de continuar con la pintura. En esta reparación, el fijador y el antigoteras cumplen funciones distintas y se aplican en ese orden.

Cómo reforzar los encuentros con las paredes, según los albañiles

Con el fijador seco, llega el momento de aplicar la primera mano de antigoteras. Una vez seca esa capa, se aplica una segunda cruzando el sentido de aplicación respecto a la anterior.

Como añadido, puedes incorporar una malla de fibra de vidrio, sobre todo si la superficie del tejado es muy extensa. Esto es especialmente útil para los encuentros de la cubierta con paredes, chimeneas u otros elementos verticales.

Recuerda que la superficie debe estar seca y no debe haber previsión de lluvia durante el secado. Además, eso te ayudará a poder revisar el acabado con buen clima y respetar los tiempos sin esperar a que la casa se te llene de goteras.