¿Cuánto cobra un maquinista de Renfe, Iryo, Avlo? Los salarios en 2027
Las tablas salariales en Renfe, Avlo, Iryo y Ouigo para 2027 varían según esta serie de criterios
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La ampliación de oferta en el transporte ferroviario en España ha supuesto todo un cambio de paradigma, ofreciendo distintas opciones entre operadores públicos y privados. Para 2027, los salarios de los maquinistas de Renfe, además de los de su oferta low cost Avlo, y los competidores privados Iryo y Ouigo reseñan retribuciones condicionadas por varios factores.
Estos son los factores que fijan las remuneraciones
En contraposición a otros oficios, el sueldo de un profesional de la conducción ferroviaria no corresponde exclusivamente al salario base del convenio colectivo. Las retribuciones oscilan notablemente en base a los siguientes criterios:
- Categoría y antigüedad: Tanto en Renfe como en Avlo, la jerarquía avanza desde Maquinista de Entrada hasta Maquinista del Grupo AVE o Jefe de Tren. En los operadores privados, el tramo salarial incrementa con los años de experiencia en cabina.
- Complementos de conducción: Existen varias variables, como los kilómetros realizados, nocturnidad, festivos trabajados y prima de conducción o puntualidad.
- Tipo de convoy: Conducir trenes de Alta Velocidad (AVE, Avlo, Iryo) conlleva complementos específicos superiores a los de Cercanías o Mercancías.
Tablas salariales para 2027
A raíz de los convenios colectivos actuales y las actualizaciones del gremio, las horquillas retributivas brutas anuales previstas para los profesionales se organizan de la siguiente forma:
- Renfe y Avlo: Los maquinistas de entrada comienzan con un sueldo base cercano a los 22.500 euros. Una vez finalizado el periodo de adaptación, entre 18 y 24 meses, los operarios alcanzan salarios de entre 35.000 y 50.000 euros. Los maquinistas con más años de experiencia de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Jefes de Tren llegan a ingresar entre 55.000 y 65.000 euros.
- Iryo: La compañía, con sede en Valencia, brinda retribuciones que varían generalmente entre los 35.000 euros, para trabajadores de incorporación o con escasa experiencia, y los 52.000 euros para mandos o maquinistas de alta velocidad experimentados, además de comisiones variables por disponibilidad y otros factores.
- Ouigo: La operadora de bajo coste de la compañía estatal francesa SNCF establece un rango salarial promedio situado entre los 35.000 y 50.000 euros, incluyendo complementos extras por turnos rotativos o nocturnidades aparte de la base fija.