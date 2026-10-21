Confirmado por la Guardia Civil: se prohíbe recoger castañas sin permiso y se castiga con hasta 18 meses de cárcel

Con la llegada del otoño, una de las estampas más habituales es la de personas recogiendo castañas y llenando sus cestos con los frutos que encuentran en el suelo. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que esta práctica puede acarrear consecuencias legales si se lleva a cabo en terrenos privados o sin la autorización necesaria. Así lo ha advertido la Guardia Civil a través de una publicación en sus redes sociales. «Las castañas no siempre se pueden recoger. Hay fincas que se dedican a recolectarlas y solo sus propietarios pueden hacerlo. Está completamente prohibida la recogida de castañas dentro de esas fincas. Pudiéramos incurrir tanto en una infracción administrativa como en una penal», explica.

Los equipos Roca de la Guardia Civil, especializados en combatir los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, han explicado que las consecuencias legales dependen del valor de los bienes sustraídos. Cuando la cantidad supera los 400 euros, el artículo 234 del Código Penal contempla penas de seis a dieciocho meses de prisión. Si, además, se utiliza la fuerza para cometer el robo o se producen daños, los hechos pueden agravarse y llegar a constituir un delito de robo con fuerza en las cosas.

La Guardia Civil recuerda la prohibición de recoger castañas

«Está completamente prohibida la recogida de castañas dentro de esas fincas. Pudiéramos incurrir tanto en una infracción administrativa como en una infracción penal y estaríamos hablando de delitos que pueden ir desde delitos leves de hurto hasta delitos de robo con fuerza en las cosas», explica la Guardia Civil.

Según Huelva24, esta provincia andaluza destaca por ser una de las principales zonas productoras de castañas de España. De acuerdo con los datos del Equipo Roca de la Guardia Civil, en el territorio hay entre 400 y 500 parcelas dedicadas al cultivo de castaños, una actividad que proporciona hasta 15.000 jornales al año. Sin embargo, los robos de castañas se repiten cada la temporada y provocan la pérdida de entre el 10% y el 20% de la cosecha anual. En 2023, se incautaron más de 1.130 kilos de castañas, una situación que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de vigilancia.

Desde la Plataforma Onubense de Defensa del Castañar lamentan el daño que se produce al sector «por parte de los desaprensivos que rompen alambradas, varean las ramas de los castaños o se llevan mucho más que una bolsita de castañas, por no hablar de las bandas organizadas que llegan a poner en peligro la integridad física de los agricultores». Quienes cometen este tipo de hurtos suelen ser, en muchos casos, visitantes que desconocen la normativa vigente. Sin embargo, también se producen robos organizados por personas que aprovechan la temporada de recogida para sustraer castañas y venderlas posteriormente.

El alcalde de Los Marines ha subrayado a Diario de Huelva que la castaña constituye «el sustento de muchas familias, propietarios y jornaleros» que dependen de la campaña anual, así como de otros trabajadores. Por este motivo, pide la colaboración de todos para prevenir las distintas modalidades de robo. Los representantes del sector también han querido destacar la importante labor que realizan los agentes de la Guardia Civil.

En este contexto, cabe recordar que, antes de recoger castañas en una finca, es imprescindible contar con la autorización expresa de su dueño. Como alternativa, muchos municipios organizan jornadas de recogida regulada en espacios públicos o terrenos habilitados para ello, una forma de disfrutar de esta costumbre otoñal sin incumplir la normativa. Asimismo, conviene recordar que las consecuencias legales de estas conductas pueden ir desde una sanción económica hasta penas de prisión, en función de la gravedad de los hechos y del valor de lo sustraído.

El castañar en Andalucía

Los castañares andaluces se extienden por unas 12.000 hectáreas. De esta superficie, más de 5.000 hectáreas se encuentran en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, en Huelva, mientras que otras 5.600 se distribuyen por la Serranía de Ronda y el Valle del Genal, en Málaga. Muchos de estos bosques están formados por árboles centenarios, con edades de entre 300 y 400 años, que constituyen una parte fundamental del patrimonio natural y cultural de estas zonas y mantienen un estrecho vínculo con la historia y la identidad de sus habitantes.

«El castaño es un árbol único en nuestra tierra, con un enorme valor ambiental, cultural y paisajístico, aunque su permanencia depende de que la actividad ligada a él sea viable para quienes lo trabajan. Si el castañar no resulta rentable, difícilmente tendrá futuro», señala la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García.

Y continúa: «la rentabilidad de este aprovechamiento forestal es la condición imprescindible para que el sector se mantenga vivo. Y ahí es donde la Junta de Andalucía tiene un papel clave, acompañando al sector con medidas de apoyo, con investigación y con políticas que aseguren que los castañicultores encuentran un aliciente para seguir trabajando sus fincas».