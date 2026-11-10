Adiós a los escurridores de platos de siempre: la nueva tendencia para ganar espacio y orden en cocinas pequeñas

En las cocinas pequeñas, mantener la encimera despejada es un verdadero desafío. En este contexto, el escurridor de platos tradicional, especialmente cuando está junto al fregadero, puede convertirse en un obstáculo que quita espacio a la hora de cocinar. Afortunadamente, existe una alternativa que está ganando protagonismo a pasos agigantados: los escurridores enrollables de acero inoxidable y silicona.

A diferencia de los modelos convencionales, que tienen una estructura rígida y necesitan un lugar fijo sobre la encimera, estos se colocan directamente sobre el fregadero. De esta manera, permiten dejar los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios sin ocupar espacio adicional. Una vez secos y recogidos, en lugar de permanecer en la encimera, se pueden enrollar sobre sí mismos y guardar en un cajón o armario.

El escurridor enrollable que sustituye a los modelos tradicionales

Este escurridor está formado por una serie de varillas de acero inoxidable colocadas en paralelo y unidas mediante unos extremos flexibles, generalmente fabricados en silicona. Esta estructura permite extenderlo sobre los bordes del fregadero y crear una superficie horizontal donde colocar la vajilla para que se seque. Una vez desplegado, funciona como una rejilla de secado, evitando tener que utilizar una bandeja inferior para recoger los restos de agua.

Una vez recogidos los utensilios, se deja secar el escurridor y se enrollan las varillas, de forma que queda reducido a a un pequeño cilindro que se puede guardar en cualquier cajón. Este diseño es precisamente lo que explica que cada vez más hogares modernos apuesten por él. En cuanto a los materiales, las varillas suelen estar fabricadas en acero inoxidable, un material adecuado muy resistente a la corrosión y la humedad. Además, es muy fácil de limpiar, así que es una gran opción para el uso diario.

Por su parte, la silicona se utiliza en los extremos que unen las varillas y permiten enrollar el escurridor. Además, proporciona una superficie de apoyo antideslizante que ayuda a mantenerlo en su sitio cuando se coloca sobre el fregadero. Esta combinación permite conseguir una estructura flexible sin renunciar a cierta firmeza. Aunque se puede enrollar y guardar en cualquier rincón de la cocina, cuando está extendido ofrece una superficie estable para apoyar platos, vasos y otros utensilios, siempre dentro de los límites de peso indicados por el fabricante.

La principal diferencia respecto a los escurridores tradicionales está en el lugar que ocupa. Los modelos de sobremesa necesitan una zona fija junto al fregadero y, aunque existen modelos compactos y de varios niveles, siguen ocupando parte de la encimera. El sistema enrollable aprovecha, en cambio, el espacio situado sobre el propio fregadero.

Cómo elegir el modelo adecuado para cada fregadero

Antes de comprar uno de estos escurridores, es fundamental tener en cuenta el tamaño según la anchura y la longitud del fregadero para que se pueda apoyar como es debido. También hay que tener en cuenta la forma, ya que algunos modelos funcionan mejor en fregdaderos rectangulares con bordes suficientemente anchos y firmes.

Por otro lado, hay que prestar especial atención a la separación entre varillas. Una distancia adecuada facilita que el agua escurra y permite apoyar diferentes objetos con cierta estabilidad. Si se va a utilizar para secar vasos pequeños, tazas o cubiertos, hay que comprobar que el diseño es apropiado. Finalmente, conviene revisar la calidad de las uniones de silicona, la resistencia de las varillas y la facilidad de limpieza.

Ventajas

Los escurridores enrollables están pensados para aprovechar mejor el espacio en las cocinas actuales y ofrecen varias ventajas. Una de las más relevantes es su diseño compacto, que permite enrollarlos y guardarlos en un cajón cuando no se utilizan. Por eso, resultan especialmente útiles en cocinas pequeñas donde cada centímetro cuenta.

También destacan por su versatilidad, ya que no sirven únicamente para secar platos y vasos. Según el modelo y sus indicaciones de uso, se pueden utilizar como salvamanteles para recipientes calientes, rejilla para enfriar repostería o superficie auxiliar para apoyar frutas y verduras recién lavadas. A esto se suma su estética moderna y minimalista, que encaja en diferentes estilos de cocina.

En cuanto a los materiales, suelen combinar acero inoxidable y silicona, los cuales son resistentes y fáciles de limpiar. Esta combinación favorece su durabilidad y permite utilizarlos en un entorno húmedo sin que ocupen demasiado espacio. Además, al colocarse directamente sobre el fregadero, el agua cae en la cubeta y llega al desagüe, evitando que se acumule sobre la encimera y ayudando a mantener la zona de trabajo más limpia y despejada.

En definitiva, los escurridores enrollables son una solución práctica para quienes necesitan aprovechar al máximo el espacio de la cocina. Su diseño permite secar la vajilla directamente sobre el fregadero y liberar la encimera cuando no se utilizan. Aunque no sustituyen a todos los modelos tradicionales, ofrecen una alternativa práctica, compacta y fácil de almacenar.