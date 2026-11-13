En 1937 una mujer nació en un hórreo aislado en la montaña asturiana: emigró a Argentina y ahora un youtuber encuentra su casa abandonada

Palmira, una asturiana de 89 años que vive en Argentina, nació dentro de un hórreo en plena Guerra Civil, mientras su familia se alejaba del peligro. Décadas después de emigrar, un youtuber ha localizado la casa abandonada donde vino al mundo, en un rincón del bosque asturiano, y ha viajado hasta Buenos Aires para conocerla.

Todo empezó cuando los hijos de Palmira le pidieron que buscara aquel lugar. Ella, nacida en 1937, contó su vida en una videollamada: el parto en el granero, las privaciones de la infancia, la muerte temprana de su madre y un viaje en barco, sola, a los 20 años.

¿Cómo y dónde nació Palmira en plena Guerra Civil?

Sus padres vivían en Bilbao y, con la contienda en marcha, se trasladaron a Asturias porque la zona se había vuelto más peligrosa. Palmira todavía estaba en el vientre de su madre. Nació en 1937 en un hórreo, el granero elevado típico asturiano, situado junto a una casa aislada en la montaña.

En esa casa vivía una tía suya con su familia, pero la estancia duró poco: según su relato, el marido de la tía no los quería allí. Los padres se llevaron a los hijos a otro pueblo, donde les cedieron una cuadra para sobrevivir, y más tarde a un tercero.

Eran seis hermanos y crecieron como pudieron, entre hambre y necesidades. Iban a la escuela cuando podían, porque a veces no tenían ni calzado, y los inviernos de nieve eran muy crudos.

Por qué emigró Palmira a Argentina y cómo fue el viaje

Su madre murió cuando ella tenía nueve años. Su hermano mayor hizo la mili y, al volver, entró a trabajar donde su padre, y la familia empezó a remontar. Después falleció también el padre. Una hermana ya se había marchado a Argentina, adonde habían emigrado parientes paternos.

A los 20 años, Palmira no quiso quedarse a cargo de su hermano, que debía rehacer su propia vida. En Argentina, decían, había más trabajo y se vivía mejor. Embarcó en Bilbao, donde tenía tíos, y su hermano la acompañó.

La travesía fue dura. Se sintió muy sola y, en la segunda noche, una tormenta hizo temer que el barco se partiera: hombres y mujeres salieron de los camarotes y se reunieron en el pasillo. Compartió camarote con una chilena y su bebé recién nacido, y luego hizo amistad con otras chicas jóvenes.

En Argentina encontró trabajo enseguida, en una fábrica de televisores. Conoció a un hombre de familia italiana, se casó y tuvo tres hijos.

La casa abandonada de Palmira: del hallazgo en Asturias al reencuentro en Buenos Aires

El youtuber Álvaro, del canal Hilux Aventura, siguió los datos que le dieron los hijos y dio con la casa. Del hórreo solo quedan los pegollos, sus soportes. La vivienda, cubierta de musgo en un cruce de caminos del bosque, conserva ropa colgada y la cuadra aún tiene los comederos.

En el camino había descubierto otro edificio abandonado, un antiguo molino junto a un río, con restos de maquinaria y hasta una televisión dentro.

Después viajó a Argentina y sorprendió a Palmira en su casa, con la complicidad de su hijo, que le había dicho que iba a comprar acero para su taller. Le llevó sidra asturiana y marañuelas de Candás, un dulce típico de la costa.

Ella no piensa volver: «Mi vida ya está acá, mis hijos, mi familia es esta». Sus hermanos han muerto y la edad no le permite viajar. El youtuber resume su caso como el de muchos asturianos que se marcharon por necesidad.