Paz Padilla echa el cierre a ‘El Show de Paz’ de manera definitiva: «Hemos intentado hacer algo diferente»

Después de apenas dos meses en la parrilla televisiva, El Show de Paz ha llegado a su fin. Paz Padilla ha estado al frente de su último programa después de que la cadena decidiera cancelar el formato debido a los datos de audiencia registrados durante las últimas semanas, que no han cumplido las expectativas. Sus resultados se han movido entre el 6,1 % y el 8,1 % de cuota de pantalla. Una vez finalizada la emisión, la presentadora no ha dudado en pronunciarse sobre estos meses al frente del programa.

Durante el último programa, los colaboradores han repasado los mejores momentos de sus respectivas secciones acompañados por el invitado del día, el bailarín y coreógrafo Poti Castillo. También se han recuperado algunos de los casos protagonizados por invitados que, durante estos meses, llegaron a llevarse coches o diferentes aportaciones en especie de comercios colaboradores. Un repaso con el que el programa ha puesto el broche final a su corta trayectoria televisiva.

Fue entonces cuando Paz Padilla tomó la palabra para despedirse de los espectadores. Sin rodeos, la presentadora reconocía que el programa había intentado hacer algo diferente: «Hemos intentado hacer algo diferente», comenzaba. «Hemos dado voz a las injusticias y, a veces, la televisión también sirve para hacer el bien», añadía.

Paz Padilla también hizo autocrítica sobre su paso por el formato: «¿Lo he hecho todo bien? Puede que no, pero lo que se ha hecho, lo hemos hecho de todo corazón». Unas palabras con las que reconocía que el programa no había sido perfecto, pero defendía el trabajo realizado durante estos dos meses. Antes de terminar, dejaba una última reflexión: «Antes de juzgar a una persona, tenemos que ponernos en sus zapatos».

Tras este discurso, la emisión llegaba a su fin con Paz Padilla recibiendo un ramo de flores y despidiéndose de los espectadores. Inmediatamente después, Telecinco daba paso a Fiesta, que recupera la franja que hasta ahora ocupaba El Show de Paz, de 16:00 a 20:00 horas.

Así termina, apenas dos meses después de su estreno, la aventura televisiva de Paz Padilla al frente de un formato que no ha conseguido consolidarse en la parrilla.