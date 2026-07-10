La obra maestra de Quentin Tarantino que vuelve al streaming y dio un Oscar a Brad Pitt: un homenaje al Hollywood clásico que ya está disponible

El verano es una de las mejores épocas del año para sumergirse en los catálogos de las plataformas de streaming y encontrar películas y series que todavía no hemos visto y que pueden resultar interesantes. Una de ellas es Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) que se puede encontrar en las plataformas de streaming Netflix, Movistar Plus+ y Prime Video, a la que acaba de llegar. Una original cinta que se estrenó en las salas de cine en 2019 y que fue la última dirigida por Quentin Tarantino, al que todos recordamos por su trabajo en cintas ya míticas como Pulp Fiction o Kill Bill. La película Érase una vez en Hollywood cuenta la historia de Rick Dalton, un actor que después de grandes éxitos está viviendo una etapa de decadencia y su amigo y compañero Cliff Booth, que era su doble en las escenas de acción de riesgo. Una película perfecta para los admiradores del director Tarantino y los que disfrutan con su particular manera de dirigir sus películas.

Érase una vez en Hollywood es una película dramática de acción que está protagonizada por los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, los cuales sorprenden con su complicidad en la gran pantalla. El 25 de noviembre se estrenará en algunos cines IMAX Las aventuras de Cliff Booth y en streaming global en Netflix el 23 de diciembre. Esta secuela de la película estará dirigida por David Fincher y aunque Tarantino ha asegurado que no volvería a estar detrás de la cámara, se ha encargado del guion. El actor Brad Pitt volverá a dar vida a Cliff Booth, el doble en las escenas de acción de Dalton.

Esta película contó con el beneplácito de la crítica y resultó un gran éxito en la taquilla y estuvo nominada en 10 candidaturas a los Premios Óscar. Al final solo obtuvo dos premios en las categorías de Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y de Mejor Diseño de Producción, pero para muchos es una de las mejores producciones de Tarantino.

¿Qué ocurre en la película Érase una vez en Hollywood?

Esta cinta se centra en la historia de la relación entre Rick Dalton, al que da vida el actor Leonardo DiCaprio, un actor en horas bajas de Hollywood que se encuentra en una etapa de decadencia, y su compañero Cliff Booth, papel interpretado por el actor Brad Pitt, el cual es el doble de riesgo en las escenas de acción de Dalton. Además, otro de los personajes clave de la película es la Sharon Tate, a la que da vida la actriz Margot Robbie, la cual se muda al barrio de Dalton junto a su marido el director Roman Polanski, el cual está intentando triunfar en Hollywood.

Dalton sigue viviendo de las rentas de su éxito como protagonista de la serie de televisión western Bounty Law, pero ahora ya no es tan joven y tiene problemas con el alcohol. El agente de reparto Marvin Schwarz le aconseja que haga spaghetti westerns, pero Dalton, aunque tiene serios problemas económicos, le parece una forma de rebajarse.

El reparto de esta película de acción y drama

Los protagonistas de esta cinta son los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt que bordan los papeles del actor Rick Dalton y el doble Cliff Booth. También tiene un papel de peso la actriz Margot Robbie que da vida a Sharon Tate que estaba casada con el director Roman Polanski.

También en el reparto están los actores Emile Hirsch como Jay Sebring, el estilista de Hollywood, Margaret Qualley como «Pussycat», miembro de la Familia Manson, Timothy Olyphant como el actor James Stacy, Al Pacino como Marvin Schwartz, el agente de Rick Dalton, Julia Butters como Trudi Fraser, una niña actriz de la serie Lancer, Austin Butler como Charles «Tex» Watson, Mikey Madison como Susan «Sadie» Atkins y Dakota Fanning como Lynette «Squeaky» Fromme, tres miembros de la Familia Manson, Luke Perry como Wayne Maunder y Nicholas Hammond como el actor y director Sam Wanamaker, entre otros muchos.

La película Érase una vez en Hollywood es para muchos una de las obras maestras de Quentin Tarantino y si todavía no la habéis visto no os la podéis perder este verano. Una cinta que sorprende por su trama y su especial sentido del humor y que cuenta con esa forma de ir seduciendo al espectador y metiéndolo poco a poco en la historia hasta estallar con un momento violento y magistral. Además de esta producción, en las plataformas de streaming se pueden ver actualmente las películas imprescindibles de la filmografía de Tarantino Pulp Fiction en Prime Video, Movistar Plus+ y HBO Max y Malditos bastardos en Netflix, Prime Video y Apple TV.