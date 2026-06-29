Mientras todo el mundo se fija en ‘Crims’ de Carles Porta, Netflix acaba de anunciar ‘Criminopatía’, la adaptación del mítico podcast de Clara Tiscar

Desde su irrupción como líder del streaming, Netflix siempre ha permanecido particularmente obsesionada con el true crime. Making a Murderer (2015) fue uno de sus primeros contenidos originales e incluso en la ficción, su colaboración con el showrunner Ryan Murphy y la antología Monstruo denota que esa pasión por los crímenes reales trasciende incluso el formato del documental. Ahora, la «gran N roja» quiere tener «su propia Crims» (Crímenes, de Carles Porta), la referencia máxima del género en nuestro país: la plataforma ya trabaja en Criminopatía, la adaptación del reconocido pódcast de Clara Tiscar.

Es una de las voces más emblemáticas del thriller criminal documental en habla hispana y su programa, un referente ineludible que acumula más de 2 millones de reproducciones mensuales. Criminopatía es un concepto pionero en la narración de crímenes en España, entremezclando la creación de una atmósfera inmersiva, el análisis del perfil psicológico de los asesinos y la estricta aplicación de los códigos deontológicos periodísticos. La serie, al igual que el formato primigenio, no caerá en el morbo explícito de contar los hechos en la superficie. La serie producida en colaboración con You First Original mantiene el espíritu del pódcast, explorando el lado antropológico del crimen.

‘Criminopatía’ y ‘Crims’: narrativa cinematográfica vs. periodismo clásico

Crims está disponible en el catálogo de Netflix, pero con el impulso de Criminopatía, el estudio busca diversificar la oferta, ofreciendo un enfoque más cinematográfico que el periodismo clásico de Porta.

La empresa dirigida por Greg Peters y Ted Sarandos no es la única en apostar por el true Crime. HBO tiene, por ejemplo, productos de dicha tipología como Capturing the Friedmans y en Prime Video brilla Una historia de crímenes, la docuserie de Manu Marlasca, Patricia Abet y el forense, Miguel Lorente.

¿Cuándo se estrenará ‘Criminopatía’ en Netflix?

Netflix todavía no ha confirmado una fecha de estreno oficial, aunque la producción ya ha empezado. Así que lo más normal es que la docuserie termine lanzándose en el servicio de streaming a finales de año o principios de 2027. También se desconoce el número de episodios que tendrá la primera temporada ni la duración de cada episodio.

El anuncio oficial, acompañado de un teaser (tráiler breve) en el que se escucha la reconocible voz de Clara, ha generado miles de interacciones en las redes sociales. La comunicadora dice lo siguiente en el material promocional:

«Hola, criminópatas. Llevo años contándoos los crímenes más atroces y aún así hay historias que siguen helándome la sangre. Ahora Criminopatía da el salto a Netflix como una nueva serie documental en la que os llevaré al corazón de los casos más brutales de nuestro país. Nos vemos pronto, criminópatas».

Además, en un comunicado de prensa, Ana ha señalado que está «entusiasmada con este nuevo reto» y con la posibilidad de llevar su creación al «lenguaje documental de Netflix».

En pleno auge de la crónica negra narrativa, la llegada de Criminopatía se erige como una apuesta total por parte de la major californiana. ¿Logrará batir el éxito cultural de Porta?