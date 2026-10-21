Los Globos de Oro no creen que ‘Michael’ sea una comedia o musical: la cinta de Michael Jackson deberá competir en las categorías dramáticas

La temporada de premios va a entrar en su recta final y los grandes estudios ya preparan a sus principales candidatas para las principales alfombras rojas. Durante las últimas semanas, se ha hablado mucho de La bola negra y de las hipotéticas nominaciones que esta y otros títulos podrían tener. Sin embargo, hoy la noticia tiene que ver con los Globos de Oro 2027 y la negativa de estos a aceptar la participación de Michael en las categorías comedia o musical. Para el comité, el biopic del rey del pop no cumple con los criterios necesarios para entrar en dichas secciones.

El éxito taquillero el pasado verano de Toy Story 5, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day ha sido tan abismal que parece que no se hayan dado otros fenómenos comerciales relevantes en el box office internacional. Pero el estreno de Michael en abril marcó uno de los primeros triunfos de la cartelera mundial, cerrando su paso por los cines con una recaudación de 1.028 millones de dólares. La crítica, en cambio, no quedó demasiado convencida con la adaptación de Antoine Fuqua. Sobre todo, porque el resultado era más un rezo hagiográfico que una radiografía interesante sobre los grises de un personaje como Michael Jackson. Las estatuillas doradas le quedan un poco lejos al proyecto, no obstante, ahora Lionsgate se ha dado de bruces con un problema que no esperaban: la posibilidad de quedarse sin demasiadas opciones en los galardones que entrega la prensa extranjera de Hollywood.

Los Globos de Oro rehúsan la participación de ‘Michael’ en las categorías de comedia o musical

Gold Derby fue el primer medio en informar de la noticia. Aunque los Globos de Oro suelen respetar las preferencias del estudio, los encargados de validar las candidaturas consideran que, según fuentes internas de los premios, las interpretaciones musicales del largometraje no cumplen con los requisitos necesarios para participar en la sección.

Desde Lionsgate se debaten sin apelar la decisión, antes de una fecha límite que se sitúa en el próximo 31 de octubre. Las categorías de los Globos de Oro siempre poseen una fina línea que desdibuja los límites del género. Por ejemplo, producciones como Obsession o Tender Loving Care ya han sido aprobadas como comedias por la ceremonia.

La norma de los premios cambió tras ‘Ray’ y ‘En la cuerda floja’

El motivo detrás de la decisión de rehusar las opciones de Michael en las secciones de comedia o musical se explica tras el cambio de las reglas que los Globos de Oro iniciaron tras las victorias de cintas como Ray o En la cuerda floja. Ahora, la música por sí sola no basta para tener un hueco en la categoría. La música debe impulsar la narrativa de los títulos.

Algunas de las últimas grandes historias musicales recientes, como Bohemian Rhapsody, Elvis o Un completo desconocido, se postularon como dramas.

Si Lionsgate no logra la apelación, actores de Michael como Jaafar Jackson o Colman Domingo deberán competir en las reñidas categorías de la sección de drama.