El coste de la serie de ‘Harry Potter’ para HBO Max supera ya al de 5 de las películas

La reaparición del universo mágico de J.K. Rowling en televisión con la serie de Harry Potter no sólo promete una fidelidad minuciosa al material original de los libros, sino también una desmesurada demostración de músculo financiero por parte de Warner Bros. Discovery y HBO Max. El presupuesto invertido en la primera temporada de la nueva adaptación televisiva para la plataforma de streaming ha alcanzado cifras astronómicas antes de concluir su rodaje, y ha superado de manera holgada el coste de producción de al menos cinco de las películas de la franquicia.

Los balances económicos de las filiales de producción revelan que el gasto dedicado a la serie superó los 147,4 millones de libras (aproximadamente 175,5 millones de euros -197 millones de dólares-) cuando el rodaje apenas se encontraba en su ecuador. Esta cifra coloca a la primera entrega televisiva muy por encima de los presupuestos con los que se grabaron las primeras producciones del cineasta Chris Columbus y sus sucesores.

En concreto, la cinta inaugural de La piedra filosofal (2001) contó con unos 125 millones de dólares, mientras que La cámara secreta (2002) dispuso de unos 100 millones. Por su parte, El prisionero de Azkaban (2004) ascendió a cerca de 130 millones de dólares, y tanto El cáliz de fuego (2005) como La Orden del Fénix (2007) se mantuvieron en torno a los 150 millones de dólares cada una.

En la saga original, sólo El misterio del príncipe (2009) se distanció con un presupuesto de unos 250 millones de dólares. Sin embargo, si se tiene en cuenta que los casi 200 millones reportados por HBO corresponden a una fase intermedia del proyecto, los expertos auguran que el coste final de esta primera temporada eclipsará a cualquier largometraje grabado previamente en Hogwarts, según los informes contables revelados por The Times.

Construir de nuevo el mundo mágico exige un desembolso inicial masivo que va mucho más allá de las horas de rodaje. Varios factores explican la magnitud de esta inversión. En primer lugar, destaca la reconstrucción de decorados e infraestructura. La plataforma está levantando nuevamente sets icónicos en los estudios de Leavesden (Reino Unido), diseñados para una planificación multianual proyectada en siete o más temporadas.

En segundo lugar, se encuentra la fuerte inversión en efectos visuales y tecnología de vanguardia. La calidad estética que requiere una producción de televisión actual compite directamente con el cine de gran presupuesto e integra CGI sofisticado para criaturas, hechizos y escenarios mágicos. Por último, influye notablemente el formato ampliado. Mientras que una película condensa la trama en poco más de dos horas, una temporada de televisión ofrece entre 8 y 10 horas de contenido, lo que multiplica los días de rodaje, el vestuario, el equipo técnico y la posproducción.

Los beneficios de J.K. Rowling

La participación de J.K. Rowling en este nuevo megaproyecto no sólo garantiza su implicación creativa como productora ejecutiva, sino también un beneficio financiero sostenido. La autora continuará embolsándose grandes sumas de dinero a través de derechos de adaptación, porcentajes directos de producción y royalties.

En el apartado de royalties anuales, se calcula que Rowling percibe habitualmente entre 50 y 150 millones de dólares al año en concepto de licencias y regalías globales de la marca. Asimismo, existe un claro impacto multiplataforma. El lanzamiento de esta serie servirá como un potente catalizador que reactivará las ventas de sus libros, de merchandising oficial, de entradas de obras teatrales (Harry Potter y el legado maldito) y las visitas a los parques temáticos en todo el mundo, para consolidar aún más su fortuna multimillonaria.

Los detalles de la serie de ‘Harry Potter’ en HBO Max

A medida que avanza la producción, han salido a la luz diversos aspectos clave sobre cómo HBO devolverá la magia a la pequeña pantalla. En cuanto a la fecha de estreno y formato, la primera temporada llegará en Navidad a HBO Max. Contará con 8 episodios de una hora cada uno, dedicados íntegramente a adaptar el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal. A largo plazo, la intención de Warner Bros. Discovery es desarrollar un proyecto de 10 años de duración, y dedicar cada temporada a la adaptación exhaustiva de un libro de la saga.

Respecto al nuevo elenco de protagonistas, tras un multitudinario proceso de casting en Reino Unido e Irlanda, se confirmó el nombre de los jóvenes actores y el reparto veterano que darán vida a los personajes:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Arabella Stanton como Hermione Granger

Alastair Stout como Ron Weasley

John Lithgow como Albus Dumbledore

Paapa Essiedu como Severus Snape

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Nick Frost como Rubeus Hagrid

Johnny Flynn como Lucius Malfoy

Sobre la fidelidad al libro y contenido inédito, al disponer de muchas más horas que el cine, la serie incluirá pasajes, tramas secundarias y personajes emblemáticos que fueron sacrificados en las películas. Entre ellos estará Peeves el Poltergeist, el fantasma de Hogwarts omitido en la versión cinematográfica, que formará parte del reparto habitual. También se mostrarán escenas como la entrega de la carta de Hogwarts a Hermione junto a su familia, o conversaciones extendidas entre Dumbledore y Nicolas Flamel.

Con más de 7.700 millones de dólares recaudados en taquilla a nivel global por las ocho cintas originales, la marca Harry Potter representa uno de los activos más valiosos del entretenimiento mundial. Para HBO, este descomunal gasto no es sólo una inversión en una temporada aislada, sino los cimientos de la piedra angular sobre la que sostendrán su catálogo global durante la próxima década.