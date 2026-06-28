La confesión de María Galiana (91 años) sobre su infancia: «Mi padre se preocupaba de que yo me formase, pero cariñoso no lo recuerdo»

María Galiana es una de las actrices más veteranas de nuestro cine. La mayoría de los espectadores la recuerdan por su personaje de Herminia en la longeva Cuéntame cómo pasó (1993-2001), aunque su carrera va mucho más allá de la mítica serie de RTVE. Profesora de profesión, Galiana debutó como actriz en la gran pantalla en 1985, dentro de la producción Madre in Japan de Francisco Perales. Desde entonces, combinó teatro, televisión y cine y, en la actualidad, sigue ejerciendo su talento y trabajo delante de la cámara a sus 91 años. Es precisamente su edad lo que le ha llevado a vivir y a recordar, una infancia marcada por una generación que se enfrentaba a otro tipo de paternidad y maternidad. Como bien reconoció en una entrevista reciente, su infancia no fue precisamente feliz, con un padre preocupado por su futuro, pero falto de ese lado cariñoso que hoy se presupone como una habilidad social y familiar imprescindible.

A la intérprete sevillana la hemos podido ver este año en Mi querida señorita (disponible en Netflix) y en la recién estrenada La luz, de Fernando Franco. A pesar de su avanzada edad, Galiana tiene también pendiente la proyección en 2027 de Upiro, un thriller de terror dirigido por Óscar Martín (Amigo) y no parece querer abandonar su vocación teatral y audiovisual bajo ningún concepto. Su vida artística comenzó en las tablas universitarias y en compañías independientes de Sevilla, llegando a interpretar obras clásicas como autores contemporáneos de la talla de Antonio Machado, Federico García Lorca y Chéjov.

Tras su paso por su papel más prolongado en el tiempo como abuela matriarcal de los Alcántara, Galiana continuó con una senda activa en el teatro, recorriendo el país con recitales poéticos y obras como El mago. Ahora, sin mucho ya que querer esconder, la ganadora del Goya por Solas (1999) se ha sincerado con motivo de la promoción de su último proyecto en los escenarios, titulado Yo solo quiero irme a Francia.

María Galiana no recuerda una infancia feliz

Fruto de una generación completamente diferente a la actual, la actriz expresó cómo fue su infancia en el programa La noche de Aimar de laSexta, con una cita recogida por la Revista Semana:

«Mi padre se preocupaba de que yo me formase, pero cariñoso no lo recuerdo, a mi madre tampoco. Mi abuela era seca… Esa educación me hizo dura y seca. Vivíamos en una casa burguesa en la posguerra, sin música, sin baile… Era todo muy serio. Ya de vieja me he dado cuenta de que no fue feliz».

El motivo de seguir trabajando a su edad: seguir activa y mantenerse útil

Son pocos los actores y actrices que a la edad de María Galiana siguen trabajando. Sin embargo, en el programa de Aimar, la andaluza expresó del mismo modo que para ella, «el descanso absoluto» era el «principio del fin» y que el escenario es lo que la mantiene «ágil mental y físicamente».