Fran Rivera se pronuncia sobre la relación de Tana Rivera con Roca Rey: «Yo ahí no tengo nada que opinar»

Tana Rivera y Andrés Roca Rey llevan varias semanas en el foco mediático desde que se comenzó a especular sobre su relación. La hija de Eugenia Martínez de Irujo lleva mucho tiempo en el círculo cercano de amigos del diestro y parece que su relación ha comenzado a florecer. Entre rumores, hace unos días se les vio salir juntos de un hotel, además de que esta ha ido a apoyarle en las últimas corridas de Sevilla y Brihuega. Cuando todo parecía que estaba medio claro, su padre, Fran Rivera, se ha pronunciado sobre la supuesta relación.

En la familia hay una gran historia de amor con el mundo del toreo y es que su abuela, la duquesa de Alba, confesó en sus memorias que tuvo un flechazo con el mítico torero sevillano Pepe Luis Vázquez, su primer gran amor. «Me volví loca de pasión, pero mi padre me lo impidió tajantemente. Mi vida se derrumbó ante aquel amor imposible. Era demasiado joven». Ella es fruto de una relación con un torero y, parece, que ahora sigue la tradición.

La historia de amor entre Rivera y Roca Rey se comenzó a consolidar en Semana Santa y tanto es así que, según se ha podido saber, el maestro llamó a Fran Rivera en Viernes Santo para confesarle que estaba viéndose con su hija y que salía con ella. Según fuentes, el marido de Lourdes Montes afirmaba: «Lo que deseo es que mi hija sea feliz y, bueno, es su decisión. Que la respetéis en la medida que podáis, pero yo ahí no tengo nada que opinar».

Él mismo sabe mejor que nadie lo que supone establecer una relación con un diestro, sobre todo si es figura pública y a lo que se expone su hija. Además, afirmó que: «La vida de un torero no es fácil y ella lo sabe». A lo que añadió: «Bueno, son muy jóvenes y van poquito a poco. No vamos a casarlos ya».

Pero esto no ha llegado sin el revuelo pertinente y es que, dentro del círculo de amigos que comparte la pareja, ha habido disparidades sobre la relación. Esto viene dado por Marina Díaz, la mexicana ex novia de Andrés Roca Rey, a la cual no le sentó nada bien esta relación, ya que, supuestamente, el diestro le ocultaba que se estaba viendo con Tana Rivera. Es más, según se afirmó en el programa D Corazón este domingo, la hija de Fran Rivera vivía con Marina Díaz, ex pareja del torero. Según afirma Javi Hoyos: «Me dicen que el grupo de amigos está indignado. En Semana Santa, Tana, que era consciente de que iban a salir imágenes, llama a Marina y Roca Rey a Manuel Vega (exnovio de Tana). Ahí Marina decide dejar la casa e irse con su hermana. Parece que estaban en un impasse y se enteró de esta manera». Son detalles que no se han confirmado, así que estaremos atentos a los próximos pasos de la pareja.