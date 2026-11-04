Rocío Osorno estalla contra los mensajes que ha recibido por su situación económica: «He pasado hambre»

Rocío Osorno vuelve a estar en el centro de la polémica. La diseñadora sevillana ha compartido una serie de capturas de pantalla en sus historias de Instagram para mostrar algunos de los mensajes que recibe a diario y responder a quienes cuestionan su derecho a pronunciarse sobre determinadas causas sociales por su posición económica y su estilo de vida.

Todo comenzó con varios comentarios críticos hacia la empresaria después de que se posicionase en defensa de los derechos de los trabajadores y del acceso a una vivienda digna. Entre los mensajes que ha recibido hay reproches por su situación económica, alusiones a sus orígenes familiares e incluso insultos personales. Una situación ante la que Rocío ha decidido dar un paso al frente y contar una parte de su historia que, según explica, muchas personas desconocen.

Rocío Osorno recuerda sus comienzos

Uno de los mensajes que ha querido compartir la diseñadora recoge el testimonio de una persona que la cuestiona por defender los derechos de la clase trabajadora mientras disfruta de una situación económica acomodada. Lejos de quedarse al margen, Rocío ha aprovechado la ocasión para explicar cómo fueron sus primeros años laborales y el camino que recorrió hasta poner en marcha su propia empresa.

«Me llegan muchísimos mensajes de este tipo cada día y creo que hay algo que mucha gente desconoce», comienza diciendo. A continuación, recuerda que empezó a trabajar con tan solo 16 años en una hamburguesería, donde cobraba cuatro euros la hora. Después, pasó por diferentes empleos: «Poniendo copas en discotecas, en ferias, de azafata, dependienta… Lo que hiciera falta».

La sevillana asegura que se pagó sus propios estudios y que atravesó momentos económicos especialmente complicados. «Y sí, también me he pasado hambre. Tuve que pedir dinero a amigos muchas veces porque no tenía ni para echar gasolina e ir a la universidad, que estaba en la otra punta de Sevilla», relata.

Unos años de sacrificios que, según explica, culminaron cuando consiguió reunir 4.000 euros para poner en marcha su propio negocio. «Una Navidad cogí todos los trabajos que pude, todos los turnos que me ofrecían», recuerda. Con ese dinero comenzó su empresa en solitario, cosiendo en una buhardilla. «No sabéis lo que lloré el día que me gasté todo en telas, sin saber si iba a recuperar absolutamente nada, con lo que me había costado ganar ese dinero», confiesa.

«No me da vergüenza. Todo lo contrario»

Rocío también ha querido dejar claro que no comparte su historia para despertar compasión ni justificar su situación actual. De hecho, asegura sentirse profundamente orgullosa del recorrido que ha hecho hasta llegar donde está.

«Yo no cuento esto para dar pena a nadie. No me da vergüenza. Todo lo contrario. Mi historia me parece increíble y estoy orgullosísima de ella. Nadie me ha regalado absolutamente nada», afirma.

La diseñadora considera que haber conseguido prosperar gracias a su trabajo no debería convertirse en un motivo para cuestionar sus opiniones o su implicación en causas sociales. «Lo que nunca entenderé es por qué hay personas que consideran que prosperar gracias a tu trabajo es motivo de crítica. Como si haber conseguido algo en la vida te hiciera ser menos persona para dar tu opinión sobre una causa social», reflexiona.

Además, reivindica que defender una causa no está reñido con respetar a quienes piensan diferente. «Se pueden defender todas las causas que uno considere justas sin necesidad de insultar ni despreciar a nadie», señala, antes de criticar que se recurra a los ataques personales en lugar de debatir con argumentos.

También responde a quienes cuestionan sus orígenes familiares

Entre las capturas que ha publicado hay también un mensaje en el que una usuaria cuestiona sus comienzos y alude a su entorno familiar, insinuando que habría contado con una situación privilegiada desde el principio.

Ante estas afirmaciones, Rocío responde que su padre fue autónomo y trabajó toda su vida en el ámbito comercial para distintas empresas, mientras que su madre es profesora. También expresa su sorpresa ante el tono de algunos de los comentarios que recibe.

La empresaria no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar una última reflexión, que resume el fondo de su respuesta y el motivo por el que ha decidido hacer públicos estos mensajes. «Lo que faltaba ya es tener que pedir perdón por haber prosperado gracias a tu trabajo y esfuerzo. Nadie debería tener que hacerlo», sentencia. Unas palabras con las que Rocío Osorno reivindica su trayectoria profesional y defiende su derecho a pronunciarse sobre cuestiones sociales, independientemente de su situación económica actual.