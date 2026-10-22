Maribel Verdú, actriz española, en plena crisis de la vivienda: «Tengo tres pisos, llevo trabajando 30 años y lo he declarado todo a Hacienda»

Maribel Verdú ha hablado en los últimos tiempos de distintos aspectos de su trayectoria profesional y de su vida personal, entre ellos una cuestión que suele generar interés cuando se aborda la situación económica de las figuras públicas: su patrimonio. La actriz ha explicado que actualmente posee tres viviendas y ha relacionado directamente esos bienes con los ingresos obtenidos durante décadas de trabajo en el cine, el teatro y la televisión.

«Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando 30 años. Y no tengo nada más», afirmó la intérprete al ser preguntada por sus propiedades. Verdú quiso poner el foco en el origen de ese patrimonio y en las obligaciones fiscales derivadas de su actividad profesional. «Todo lo que he ganado haciendo cine, teatro y televisión. No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda», señaló.

Sus palabras llegan en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Después de años de Gobierno socialista, hay gente que está teniendo problemas, así que las palabras de Maribel Verdú adquieren un significado especial.

Tres viviendas después de mucho trabajo

Maribel Verdú insistió en que sus bienes deben entenderse dentro de una trayectoria que comenzó cuando todavía era una adolescente. La actriz lleva décadas trabajando de forma continuada y ha desarrollado su carrera en diferentes ámbitos de la industria audiovisual y cultural.

Su explicación se ha centrado en el hecho de que sus ingresos proceden de su profesión artística. Cine, televisión y teatro han sido las tres grandes vías de una carrera que le ha permitido mantenerse en activo durante más de cuatro décadas.

«Nosotros, los actores, sí que no podemos engañar, llega una productora, te paga y ya está», afirmó al referirse a la manera en la que se gestionan los pagos dentro de la profesión. Maribel también se describió como una persona afortunada por las oportunidades que ha tenido a lo largo de su vida: «Soy una privilegiada».

Una carrera que empezó muy pronto

La relación de Maribel Verdú con el mundo artístico comenzó muy pronto. Antes de convertirse en uno de los rostros reconocibles del cine español, trabajó como modelo en campañas publicitarias y anuncios, una actividad que le permitió acercarse a la industria audiovisual.

Con solo 13 años tuvo una de sus primeras experiencias televisivas junto al director Vicente Aranda. Aquella aparición fue el comienzo de un recorrido que posteriormente la llevaría a trabajar con algunos de los cineastas más destacados del cine español.

Su decisión de dedicarse profesionalmente a la interpretación no estuvo inicialmente exenta de dudas dentro de su propia familia. Según ha contado, su padre no veía con buenos ojos que comenzara a trabajar siendo tan joven, mientras que su madre era más favorable a que aprovechara las oportunidades que estaban apareciendo.

A los 15 años dejó los estudios para centrarse en su actividad profesional. Poco después comenzó a consolidarse como actriz y dio el salto al cine con El sueño de Tánger, donde compartió reparto con Fabio Testi.

Uno de los primeros papeles que contribuyeron a llamar la atención sobre su trabajo llegó con 27 horas, película dirigida por Montxo Armendáriz en la que interpretó a una joven con problemas de adicción. El filme permitió a Verdú afrontar un personaje de mayor complejidad y reforzó su presencia en el panorama cinematográfico español.

Del cine al teatro y la televisión

La carrera de Maribel Verdú no se ha limitado a la gran pantalla. A lo largo de los años, la actriz ha alternado películas con trabajos teatrales y televisivos, construyendo una trayectoria especialmente diversa.

En 1986 debutó sobre los escenarios interpretando a Julieta, mientras que en televisión formó parte de producciones como Turno de oficio y Segunda enseñanza. La variedad de proyectos le permitió mantener una presencia constante en diferentes formatos.

En el cine, Amantes, también dirigida por Vicente Aranda, supuso otro momento destacado de su carrera. La película contribuyó a consolidar su prestigio como intérprete y abrió una etapa de mayor reconocimiento profesional.

Una vida privada alejada de los focos

En el terreno personal, Maribel Verdú está casada desde 1999 con Pedro Larrañaga, hijo de los actores Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo. Ambos han mantenido durante años una relación alejada, en buena medida, de la exposición constante que acompaña a otras parejas conocidas.

Maribel no ha presentado sus tres viviendas como el resultado de una circunstancia excepcional, sino como el patrimonio que ha podido reunir después de años de trabajo. Su mensaje se apoya en una idea sencilla: detrás de esos bienes hay una carrera iniciada en la adolescencia y desarrollada durante décadas en cine, televisión y teatro.

En pleno debate sobre el precio de la vivienda y las dificultades de acceso a un hogar, la actriz ha querido poner así sus propias circunstancias sobre la mesa. Su explicación no se centra únicamente en cuántas propiedades tiene, sino en cómo las ha adquirido y de dónde proceden los ingresos con los que ha construido su patrimonio.