Marcos Llorente reacciona a la decisión de Paddy de dejar el poliéster en su ropa interior: «Hoy como ensalada»

Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente, ha abierto un debate sobre los materiales que entran en contacto con la zona íntima al explicar por qué ha decidido prescindir del poliéster en su ropa interior. La creadora de contenido, que no quiere renunciar a la lencería, apuesta por tejidos como el algodón orgánico y la seda y ha mostrado incluso un conjunto elaborado con hojas naturales. Su reflexión parte de algunos estudios sobre los posibles efectos de los tejidos sintéticos en la salud reproductiva, aunque reconoce que la evidencia disponible en mujeres es insuficiente para establecer conclusiones definitivas. La publicación no ha pasado desapercibida y su marido ha respondido con humor: «Pues nada, hoy me saltó la dieta y como ensalada».

Paddy explica por qué no quiere poliéster en su ropa interior

Paddy Noarbe ha puesto el foco en una cuestión que suele quedar en segundo plano a la hora de comprar lencería: la composición de los tejidos. La creadora de contenido ha compartido una reflexión en la que explica que, aunque le encanta la ropa interior, ha decidido establecer un límite respecto a los materiales sintéticos que mantiene en contacto con su zona íntima durante horas.

«Mi sexualidad y mis hormonas no van a pagar por ello», afirma. Su postura parte de una preferencia personal por reducir la exposición a determinados materiales, especialmente en una zona sensible en la que confluyen factores como la humedad, el calor y la fricción.

Para ilustrar su decisión, Paddy ha compartido una imagen de un conjunto de sujetador y braguitas confeccionado con hojas verdes, acompañado de una frase en inglés: «Polyester? Not in my pussy». Una propuesta que combina su interés por la lencería con su apuesta por los materiales naturales y que ha terminado llamando la atención de sus seguidores.

El estudio sobre el poliéster y la fertilidad que menciona Paddy

Uno de los argumentos que expone la mujer de Marcos Llorente es una investigación publicada en 2008 en la revista Journal of Obstetrics and Gynaecology. El estudio analizó a 35 perras distribuidas en cinco grupos, cuatro experimentales y uno de control, que utilizaron prendas confeccionadas con distintos tejidos durante 12 meses.

Según los resultados publicados, ocho animales que llevaron prendas con poliéster presentaron niveles reducidos de progesterona durante el ciclo reproductivo y no consiguieron gestar. Tras retirar las prendas, sus niveles hormonales se normalizaron y posteriormente lograron concebir. Los investigadores plantearon una posible relación con la electricidad estática generada por el tejido, aunque sus resultados no permiten establecer una relación causal aplicable a las mujeres.

Paddy también alude a investigaciones sobre los posibles efectos de los tejidos sintéticos en la reproducción masculina. Entre ellas figura un estudio experimental publicado en 1993 que observó alteraciones en determinados parámetros del semen de perros que llevaban ropa interior de poliéster durante dos años. Se trataba, de nuevo, de una investigación en animales, por lo que sus resultados tampoco pueden extrapolarse directamente a los seres humanos.

La propia creadora reconoce las limitaciones de la información disponible. «¿Es esto suficiente para sacar conclusiones absolutas en mujeres? No. ¿Me parece motivo suficiente para reflexionar? Sí», sostiene en su publicación.

¿Qué materiales conviene elegir para la zona íntima?

Más allá de las dudas sobre la fertilidad, la elección de la ropa interior también puede influir en la comodidad y en la irritación de la piel. El poliéster es una fibra sintética ampliamente utilizada en la industria textil por su resistencia y versatilidad, pero no todos los tejidos ofrecen las mismas propiedades de transpiración y gestión de la humedad.

El algodón, por ejemplo, es una de las opciones recomendadas para las personas que sufren molestias vulvares, ya que permite elegir prendas suaves y transpirables. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido aconseja optar por ropa interior holgada de algodón o seda frente a prendas sintéticas o teñidas cuando existen problemas en la piel de la vulva.

Eso no significa que el poliéster sea necesariamente perjudicial ni que utilizar ropa interior sintética provoque alteraciones hormonales o infertilidad. La evidencia científica disponible no permite afirmar que llevar este material en contacto con la zona íntima tenga esos efectos en las mujeres.

También conviene distinguir entre la fibra y los tratamientos químicos que puede recibir una prenda durante su fabricación. Algunos textiles pueden contener sustancias añadidas para proporcionar propiedades específicas, como resistencia a las manchas o repelencia al agua. Sin embargo, la presencia de una sustancia en un tejido no demuestra por sí sola que su uso habitual suponga un riesgo para la salud.

La respuesta de Marcos Llorente: «Hoy como ensalada»

La publicación también ha dejado una reacción divertida en casa. Marcos Llorente, marido de Paddy y futbolista del Atlético de Madrid, ha respondido al conjunto vegetal con un comentario que no ha tardado en captar la atención: «Pues nada, hoy me salto la dieta y como ensalada».