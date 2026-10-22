‘El Marqués, 1985’: la serie que rescata el caso de ‘El Nani’ y retrata la brutalidad de una sociedad sin ley

Tras el éxito de El Marqués, se estrena ahora su segunda parte, El Marqués, 1985, centrándose en un nuevo caso, el de la desaparición de El Nani, un suceso que destapó una trama de corrupción policial que hizo temblar los primeros años de la democracia. En COOL ya hemos visto un episodio de seis (que se podrán ver todos el próximo 24 de octubre en Prime Video y primero el día 23 en Mediaset Infinity) y podemos asegurar que se trata de una ficción comprometida, certera, entretenida, muy bien escrita y muy interesante a la hora de reproducir las consecuencias morales de un sistema recién nacido y anárquico. Todo un acierto para la ficción española.

La estela de éxito

El Marqués fue todo un éxito de audiencia, tanto en su emisión en abierto en Telecinco como en su salto a Prime Video. En la primera temporada conocimos al periodista Onofre Romera (José Pastor), que resolvía uno de los crímenes más famosos de la Transición, el de Los Galindos.

Así, con la fórmula de ficcionar casos reales dentro de un universo concreto, en El Marqués 1985, volvemos a encontrarnos con Onofre, ahora un reputado reportero de sucesos en Madrid que se enfrenta a la desaparición de Santiago Corella, un delincuente conocido como El Nani. El joven fue detenido en 1984 por un Grupo Especial de la Policía de Madrid y no se le volvió a ver. Las autoridades aseguran que escapó, pero la familia cree que fue asesinado.

El caso real de El Nani fue uno de los más polémicos de la época, destapando una trama de corrupción policial sin precedentes.

Un guion superlativo

La serie juega a dos tiempos: uno abarca los meses previos a la detención de El Nani y el otro sigue a Onefre en su investigación. Con un cuidado trabajo de fotografía se diferencian muy claramente los arcos y el montaje ayuda a que el espectador no se pierda.

Lo más interesante del primer capítulo es precisamente la contraposición de los dos tiempos, pero, sobre todo, el asomo de todos los puntos de vista; el de una sociedad azotada por la droga que crea monstruos y delincuentes que campan a sus anchas. Enfrente tenemos a unos policías que no comprenden las nuevas normas democráticas, que han perdido el control y que arriesgan sus vidas por un mísero sueldo. Todos víctimas de un sistema anárquico que El Marqués 1985 muestra sin juzgar.

Como ya nos acostumbró en la temporada anterior, esta serie es un ejemplo de cómo hacer televisión comercial con respeto y con un cuidado exquisito tanto en la realización, en el guion y en la dirección de actores.

Intérpretes de primer nivel

Lo que hacen Fran Perea, Jorge Usón (para mi gusto, uno de los más versátiles y potentes actores de este país) y Carlos Librado como los policías hastiados, rabiosos y ejecutores que aterran, pero a los que también entiendes, es de primer nivel. Y es aquí donde el guion de Begoña Álvarez, Ignacio Del Moral, David Planell y Abel Alfonso acierta. Los dos mundos planteados (policías y ladrones) son espejos. Es interesantísimo ver cómo las dinámicas de unos y otros están motivadas por los mismos engranajes de miseria y anarquía.

Y hay que destacar, por supuesto, la labor de Pablo Louzel, como El Nani, y de Luis Bondía como Gúmer (el líder de la banda de ladrones a quien te crees desde su primera toma. Todo un secundario de lujo).

Datos de producción

La serie se estrena en Mediaset Infinity el 23 de octubre con su primer capítulo y en Prime Video la serie completa el 24 de octubre.

Creada y escrita por Begoña Álvarez, Ignacio Del Moral, David Planell y Abel Alfonso y dirigida por José Ramón Ayerra, El Marqués, 1985 es una producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content creada con el objetivo de impulsar la producción de ficción y otros proyectos audiovisuales, apostando por el talento local y por una mirada descentralizada desde el norte de España.

José Pastor en el papel del periodista Onofre Romera, apodado Marqués; Gonzalo de Castro, como Hilario; Jorge Usón, como Palop; Fran Perea, Cofrade; Carlos Librado, Rodales; Pablo Louzel, Nani; Iria Parada, Yoli; Josean Bengoetxeda, Melero; Vito Rogado, Loli; Chechu Salgado, Conan; Cinta Ramírez, Chelo; Jorge Bosch, Solís; Luis Bondía, Gúmer; Itziar Manero, Carmen; María Rivera, Concha; Carlos Heredía, Valverde; y Yune Nogueiras, Inma; completan el reparto de El Marqués 1985.