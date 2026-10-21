Ana Rosa Quintana recuerda el caso de El Nani con ‘El Marqués’ y la corrupción policial de los años 80: «Era tremenda»

La España de los años 80 estuvo marcada por una democracia todavía joven, una profunda transformación social y algunos episodios que dejaron una huella imborrable en la memoria del país. Décadas después, El Marqués vuelve a poner el foco en aquella época con una segunda temporada que aborda la desaparición de Santiago Corella, conocido como El Nani, uno de los casos más controvertidos de aquellos años. Durante la presentación de los nuevos capítulos, Ana Rosa Quintana ha hablado con COOL sobre la ficción y el contexto histórico en el que se desarrolla, además de reflexionar sobre la evolución de España y sus instituciones. «La España actual no tiene nada que ver con la de entonces», ha asegurado la periodista al comparar ambas épocas.

Al profundizar en esta cuestión, Ana Rosa ha destacado especialmente los cambios que se han producido en el ámbito policial desde los años 80. «Gracias a Dios, en ese aspecto, sobre todo la policía, etcétera, ha cambiado mucho», ha señalado. La conversación también ha abordado los casos de corrupción que protagonizan buena parte de la actualidad informativa, una cuestión sobre la que la presentadora ha apuntado que es necesario distinguir entre el contexto de entonces y el de ahora. «Bueno, pero eso es otra. ¿Es otro tipo de corrupción, no?», ha comentado, antes de explicar que la situación que retrata la serie corresponde a una etapa muy concreta de la historia española.

«Esa corrupción tan tremenda, de esa España que todavía estaba en el inicio de la democracia. Pero no, todavía no lo era del todo y no había llegado a muchos ámbitos», ha añadido. Con estas palabras, la presentadora ha situado los acontecimientos de la ficción en un periodo de transición política e institucional, cuando España todavía estaba consolidando su sistema democrático. Un contexto fundamental para comprender la historia que narra El Marqués, que recupera un suceso real para acercarse a las zonas más oscuras de aquella sociedad.

Ana Rosa Quintana recuerda el caso de El Nani

La segunda temporada de El Marqués deja atrás los asesinatos de Los Galindos, que protagonizaron la primera entrega, para centrarse en otro suceso que conmocionó al país: la desaparición de El Nani. Santiago Corella desapareció el 13 de noviembre de 1983, después de ser detenido por la policía y trasladado a dependencias de la Dirección General de Seguridad, en la antigua Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid. Nunca volvió a ser visto y su caso se convirtió en uno de los más controvertidos de la Transición, rodeado de interrogantes sobre lo ocurrido durante su detención.

Ana Rosa ha reconocido que recuerda aquel episodio, que tuvo una enorme repercusión en la sociedad española. «Me acuerdo del caso de El Nani, porque fue en los años 80. Fue impresionante», ha señalado durante el encuentro con este medio. La periodista ha evocado así un suceso que conmocionó a la opinión pública y que, décadas después, continúa formando parte de los capítulos más inquietantes de la historia reciente del país.

En esta nueva entrega, el periodista Onofre Romera, interpretado por José Pastor, vuelve a ponerse tras la pista de una historia que amenaza con remover un pasado incómodo. Convertido en reportero de sucesos de la revista Impresión, recibe la visita de Concepción y Carmen, las hermanas de El Nani, que sostienen que su hermano murió durante un interrogatorio policial dos años antes. Una de ellas asegura haber escuchado a los agentes preguntarle por «el oro», una pista que impulsa al periodista a investigar qué ocurrió realmente y a acercarse tanto a los mandos policiales como al ambiente quinqui del Madrid de los años 80.

Ana Rosa Quintana, orgullosa de la nueva ficción

La presentadora también se ha mostrado satisfecha con el recorrido de la ficción y con el trabajo del equipo que la ha hecho posible. «Bueno, feliz y además orgullosa del equipo que lleva la ficción en Unicorn y de la asociación que hemos tenido con Kaixo», ha afirmado. Ana Rosa ha reconocido que sacar adelante nuevos proyectos de ficción ha sido una apuesta que han tenido que trabajar durante tiempo y ha adelantado que la productora está a punto de estrenar varias propuestas. «Lo hemos luchado mucho, hemos luchado mucho en la ficción y justo ahora va a coincidir que tenemos dos ficciones prácticamente para estrenar», ha explicado.

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Sobre la nueva temporada de El Marqués, la periodista ha sido contundente al valorar el resultado: considera que es «espectacular». La producción vuelve a apostar por una historia inspirada en hechos reales, con una reconstrucción de época y una trama de investigación que busca trasladar al espectador al Madrid de los años 80. A los nuevos capítulos se incorporan intérpretes como Fran Perea, Jorge Usón, Gonzalo de Castro, Carlos Librado, Jorge Bosch, Chechu Salgado y Cinta Ramírez, entre otros nombres que amplían el reparto de la serie.

La ficción cuenta con seis episodios y continúa la apuesta de Unicorn Content y Kaixo Content por las historias basadas en sucesos que dejaron huella en la sociedad española. La segunda temporada podrá verse en Mediaset Infinity a partir del viernes 23 y llegará a Amazon Prime Video el sábado 24.