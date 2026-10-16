La impresionante casa de Amaia Montero en Madrid: un piso de 289 metros cuadrados valorado en tres millones de euros

Amaia Montero vuelve a ocupar titulares y a despertar la curiosidad de sus seguidores, no sólo por su regreso a La Oreja de Van Gogh, sino también por el patrimonio inmobiliario que ha construido a lo largo de su carrera. La cantante, que alcanzó la fama en los años noventa con algunos de los grandes éxitos del pop español, cuenta con una impresionante vivienda en el barrio de Salamanca de Madrid, una de las zonas más exclusivas de la capital. El inmueble, adquirido en 2009 por un millón de euros, tiene 289 metros cuadrados, cinco habitaciones y cinco baños. Su valor actual se estima en unos tres millones de euros, el triple de lo que pagó por él. Una inversión que refleja la revalorización de la vivienda en una ubicación privilegiada y que convive con otras propiedades que la artista mantiene en su tierra natal.

Un piso de lujo en plena Milla de Oro

El 21 de octubre de 2025, Amaia Montero eligió el barrio de Salamanca para establecer su residencia en Madrid en una etapa decisiva de su trayectoria profesional. La cantante había iniciado su carrera en solitario tras abandonar La Oreja de Van Gogh y apostó por una vivienda amplia en una de las áreas más cotizadas de la ciudad.

El piso cuenta con 289 metros cuadrados distribuidos en cinco habitaciones y cinco baños, unas dimensiones que permiten disponer de diferentes espacios dentro de la misma vivienda. Su localización, en el entorno de la conocida Milla de Oro madrileña, también supone uno de sus grandes atractivos, ya que se trata de una zona asociada a las tiendas de lujo, los edificios señoriales y una oferta gastronómica exclusiva.

La operación se cerró en 2009 por un millón de euros. Dieciséis años después, el inmueble podría alcanzar los tres millones de euros en el mercado inmobiliario. La propiedad, además, figura a nombre de Poquito a poco S. L., la sociedad vinculada a la actividad profesional de la cantante, y no directamente a su nombre.

Una buhardilla luminosa y una decoración acogedora

Aunque Amaia Montero suele mantener su vida privada alejada de la exposición pública, en algunas ocasiones ha compartido imágenes de rincones de su hogar en redes sociales. Entre los espacios que han llamado la atención destaca una buhardilla de paredes blancas y suelo de madera oscura.

La combinación de tonos claros y materiales cálidos aporta luminosidad y crea una sensación de amplitud. Los muebles siguen esa misma línea decorativa, mientras que las puertas correderas blancas de los armarios contribuyen a mantener una estética limpia y funcional.

Otro de los elementos destacados es un gran sofá tapizado en lino, que refuerza el carácter confortable de la estancia. Frente a los ambientes recargados que pueden encontrarse en algunas viviendas de lujo, la decoración que ha mostrado la artista apuesta por la sencillez, los colores claros y los detalles que hacen que una casa resulte acogedora.

¿Cuánto ha subido el precio de su vivienda?

La evolución del precio del piso de Amaia Montero llama especialmente la atención. Si en 2009 pagó un millón de euros, la estimación publicada en 2025 sitúa su valor en torno a los tres millones. Esto supone una revalorización aproximada del 200 % sobre el precio inicial, aunque se trata de una valoración estimada y no de una venta confirmada.

La ubicación es uno de los factores que explican el atractivo de esta inversión. El barrio de Salamanca concentra algunas de las direcciones más exclusivas de Madrid y mantiene una elevada demanda de viviendas amplias, especialmente cuando se encuentran en edificios representativos y en zonas comerciales consolidadas.

A ello se suman los casi 300 metros cuadrados del inmueble, sus cinco dormitorios y sus cinco baños, características que lo sitúan en un segmento de alto valor dentro del mercado residencial madrileño. El precio final de una eventual operación dependería, en cualquier caso, del estado de conservación, las características concretas del edificio y las condiciones del mercado en el momento de la venta.

Las otras propiedades de Amaia Montero en San Sebastián

La vivienda madrileña no es el único inmueble vinculado al patrimonio de la cantante. Antes de establecerse en la capital, Montero también invirtió en San Sebastián, su ciudad natal, donde adquirió una propiedad en 1999.

Se trata de un piso de unos 97 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños y una terraza. Su valor estimado ronda los 400.000 euros. La terraza destaca entre sus principales atractivos, al ofrecer un espacio exterior en pleno entorno urbano.

Ese mismo año, la artista adquirió también un terreno de aproximadamente 2.666 metros cuadrados en el que se construyeron instalaciones deportivas y de ocio. Entre ellas figuran una pista de tenis, un frontón, una piscina, un edificio social y vestuarios.