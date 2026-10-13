Amaia Montero ha encontrado una manera muy suya de sumarse a la conversación sobre sus estilismos: con humor, una referencia musical y una frase que no ha pasado desapercibida. La vocalista de La Oreja de Van Gogh ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece tumbada, envuelta en una bata blanca y con una expresión relajada, acompañada de un mensaje que ha llamado especialmente la atención: «Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta».

La publicación llega en un momento en el que el regreso de la artista a los escenarios con la banda está despertando una enorme expectación y en el que, además de su voz y sus actuaciones, sus elecciones de vestuario también están generando comentarios. Con esta frase, Amaia pone sobre la mesa una letra cargada de personalidad y deja espacio para que sus seguidores interpreten el mensaje.

Un guiño a Sabina que no pasa inadvertido

La frase que ha elegido la cantante pertenece a 19 días y 500 noches, uno de los temas más emblemáticos de Joaquín Sabina. Un verso que habla de carácter y actitud y que, en el contexto actual, adquiere una lectura especialmente sugerente.

Aunque Amaia no explica expresamente si la publicación está dirigida a quienes han cuestionado sus estilismos, la coincidencia con las conversaciones sobre su imagen invita a leerla como un posible guiño irónico. La artista no señala a nadie ni entra en una discusión directa, pero recupera unas palabras que encajan con la idea de mostrarse tal y como es, sin pedir permiso.

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La fotografía también contribuye al tono desenfadado del mensaje. Lejos de las imágenes sobre el escenario, la cantante aparece en un ambiente íntimo, con una bata blanca y sin la puesta en escena propia de un concierto. Una publicación sencilla que contrasta con la atención que reciben sus apariciones públicas.

Sus estilismos, en el centro del debate

Desde que volvió a compartir escenario con La Oreja de Van Gogh, cada detalle de esta nueva etapa está siendo analizado por sus seguidores. También los looks que luce durante los conciertos, que han suscitado opiniones de todo tipo en las redes sociales.

Como ocurre habitualmente con las figuras públicas, las elecciones de vestuario han abierto un debate entre quienes defienden su libertad estética y quienes expresan sus preferencias sobre la ropa que debería llevar. Sin embargo, algunos comentarios han traspasado la frontera de la crítica de moda para convertirse en valoraciones personales.

Amaia Montero, en una nueva etapa

El regreso de la cantante tiene un significado especial después de los años difíciles que atravesó y de los que ha hablado públicamente. Su vuelta ha despertado la emoción de quienes crecieron con las canciones de la formación y esperaban volver a escucharla al frente del grupo.

En este contexto, su publicación añade un nuevo capítulo a la conversación sobre su regreso. Sin confirmar que se trate de una respuesta directa a sus críticos, Amaia ha compartido una frase que reivindica el carácter y deja claro que las palabras también pueden tener segundas lecturas.

Y si algo consigue el verso de Sabina es resumir, con ironía y sin necesidad de dar explicaciones, una actitud que muchos de sus seguidores han celebrado en los comentarios.