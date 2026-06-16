Cari Lapique se emociona al hablar de su faceta como abuela: «Soy consentidora»

Cari Lapique ha aparecido frente a las cámaras a punto de revivir dos de las fechas más complicadas de su calendario. Mientras que el verano es una de las estaciones favoritas para la mayoría de las personas de a pie, ya que supone disfrutar de las vacaciones, para la socialité son semanas de terror. Hace dos años —en agosto del 2024—, la empresaria perdía de manera repentina, inesperada y casi simultánea a dos de las personas más importantes de su vida: su marido, Carlos Goyanes, y su hija, Caritina Goyanes. Sin embargo, este año, el clan regresará a Marbella, tal y como desveló Carla Goyanes en primicia a COOL. «Nos instalamos en Marbella, en la casa familiar, volvemos», contó a este medio. Ahora ha sido la matriarca la que se ha pronunciado al respecto.

Cari Lapique, a corazón abierto en su estación más complicada

Dicen que el tiempo cura las heridas. Aunque la muerte de Carlos y Caritina Goyanes es relativamente reciente, Cari Lapique y su hija Carla han demostrado una unión y fortaleza que solo se puede explicar por la resiliencia y fe que tienen. Un legado que precisamente Caritina, profundamente católica y practicante, les dejó.

También ha sido muy importante, durante todo este tiempo, la presencia de los pequeños de la casa. Además de llevar su propio duelo, los menores han sido apoyos fundamentales para Cari Lapique, su abuela. Precisamente, en esta última aparición pública, la socialité ha bromeado sobre su rol y la relación que mantiene con sus nietos, con los que pasa todo el tiempo que puede.

En primer lugar, Cari ha recordado que fue una de las afortunadas en ver al Papa León XIV la pasada semana. La socialité acudió junto a su hermana y junto a Nuria González al evento del Santo Pontífice en el Santiago Bernabéu: «Impresionante, la verdad es que fue impresionante, tan bonito, tan emotivo… Me emocionó mucho». Además, la viuda de Carlos Goyanes ha confesado que efectivamente, durante este acto, tuvo presente a muchas personas que ya no están físicamente a su lado: «Me acuerdo todos los días, no solo ese día».

Por su parte, Lapique, al igual que su hija Carla hace unos días, desveló que efectivamente pasarán las vacaciones juntos y que además regresarán a Marbella, donde hace dos años despidieron a Carlos y Caritina Goyanes: «Sí, la familia, entre el sur, un poco de las islas, un poco moviéndome. Son fechas muy complicadas».

Pese al dolor que supuso para la empresaria estas pérdidas, afortunadamente durante este tiempo ha contado con el apoyo fundamental de sus nietos: «Soy una abuelona total, lo que más me gustan son mis nietos. Soy consentidora total. Soy abuela, no soy madre».