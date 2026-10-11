Los peluqueros coinciden: estos son los 3 cortes de pelo que más envejecen a las mujeres después de los 50

A medida que nos hacemos mayores, el cabello puede también reinventarse. El estilo que llevábamos antaño pasa de moda o ya no nos favorece y debemos optar por cortes de pelo más estilosos. Estos son aquellos que más envejecen a las mujeres tras los 50 años y que debemos evitar.

Una vez cumplidos los 50, hay una serie de cambios hormonales, debido a la perimenopausia y menopausia que pueden hacer que el pelo se vea menos denso, más frágil, se caiga y pierda volumen. Según Grazia Francia, aunque los gustos son personales, a partir de los 50 años, el primer estilo que conviene evitar el cabello muy largo, liso y sin volumen. Si bien Demi Moore ha hecho de este su sello distintivo y luce radiante, lo cierto es que puede sumar años a la imagen.

Los cortes de pelo que más envejecen a las mujeres de 50

Pelo muy largo

En realidad, las mujeres de 50 años no tienen que renunciar a una melena larga, pero el pelo puede entonces verse poco cuidado o con menos volumen.

El cabello muy largo y sin volumen confiere inmediatamente un aspecto cansado. La falta de volumen apaga el rostro», explica el peluquero Raphaël Perrier a Grazia. «Si las puntas están dañadas, puede dar incluso una imagen de descuido y falta de salud», añade el experto, varias veces campeón mundial de peluquería.

Esta opinión es compartida por Gina Rivera, estilista de celebrities en Estados Unidos. «El cabello largo, liso y recto no siempre favorece con el paso de los años. Puede acentuar la caída de las facciones y hacer que el rostro se vea más tirante, lo que envejece en lugar de rejuvenecer», explica en el medio She Finds recogido por Grazia.

«Por ello, si se desea mantener el cabello largo, es importante optar por un corte degradado que aporte movimiento y textura al instante, eliminando ese aspecto rígido que endurece los rasgos», aconseja la experta.

¿Todos los bob valen?

Los expertos comentan a Grazia que depende, por ejemplo, un corte bob muy simétrico que llega hasta la barbilla quizás sea una buena idea si te llamas Hailey Bieber, pero sin duda resulta menos favorecedor al acercarse a los 50 años.

Según Ghanima Abdullah, experta capilar y cosmetóloga de The Right Hairstyles, conviene evitar el corte bob que llega a la altura de la barbilla, y mucho más si se combina con flequillo. «Este peinado puede jugar en tu contra, ya que corre el riesgo de hacerte parecer mayor de lo que realmente eres», asegura. Respecto al flequillo recto, explica que, cuando es demasiado espeso, concentra toda la atención en los ojos y puede crear un efecto «casco»; por el contrario, es preferible despejar el rostro para lograr una imagen más juvenil.

Cuidado con el shag y el mullet

Están de moda, pero a veces no sirven para todo el mundo. Para los expertos que responden a Grazia, añadir demasiadas capas al corte de pelo shag puede hacer que el resultado se acerque peligrosamente al estilo mullet. «En una mujer joven, el estilo ochentero puede aportar un aire retro moderno; sin embargo, en una mujer de 50 años, corre el riesgo de ofrecer una imagen anticuada y sumar años visualmente», analiza Raphaël Perrier.

Según Guiller Peluqueros, hay otros cortes de pelo que no favorecen y pueden envejecer a los 50 años.

Más capas de las necesarias

Ya se tenga el cabello corto o largo, uno de los errores más comunes es tener muchas capas, que nos pueden envejecer. Se debe tener especial cuidado con este corte, siempre dependiendo del tipo de cabello y la forma de la cara.

Cabello largo sin forma

El extremo contrario al anterior, tener una melena larga, lisa, pero sin forma ni gracia ninguna también hace que envejezcamos.

Cabello rizado con corte redondeado

El cabello rizado está muy de moda y existen muchas opciones estupendas para llevarlo con estilo. El corte redondeado es una opción muy clásica que nos suma más edad de la que tenemos.

Flequillo muy corto con melenas largas

Para el experto, esta opción puede parecer rompedora, pero lo cierto es que suele salir mal en la mayoría de los casos. El flequillo puede ser una muy buena opción, pero debemos hacer un corte que se adapte a cada persona.

Qué cortes de pelo pueden beneficiar a mayores de 50 años

Hay distintos, pero los expertos recomiendan, entre otros, el bob ondulado que hemos visto recientemente en Julia Roberts: un estilo atemporal apto para cualquier edad. «Las ligeras ondas aportan un toque moderno y elegante, a la vez que despejan el rostro y le dan luminosidad», según expertos.

En cuanto al color aconsejan optar por balayage suave, mechas y tonos cálidos para iluminar la tez. «Evitar los tonos fríos y demasiado cenizos, ya que pueden dar un aspecto de mala cara».