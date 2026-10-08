El Ayuntamiento de Valencia suspende la mascletá del ‘9 d’octubre’ y señala a la delegada del Gobierno

El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la mascletá prevista tras la procesión cívica que conmemora este 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. El consistorio ha adoptado esta decisión tras recibir la respuesta a su requerimiento a la delegación del Gobierno, que dirige la socialista Pilar Bernabé. El Ayuntamiento había solicitado a la representante gubernativa que garantizase la seguridad en todos los actos que debían llevarse a cabo este 9 de octubre en la plaza del Ayuntamiento, uno de ellos, la mascletá, debido a la acampada que radicales de izquierda mantienen desde el pasado sábado en la plaza en la que debía efectuarse el lanzamiento de la pirotecnia.

Según el edil Jesús Carbonell, la delegación ha respondido expresamente que la mascletá no podía llevarse a cabo, sin hacer referencia a otros actos, por lo que el Ayuntamiento ha decidido suspenderla, a la vez que entiende, siempre en relación a la respuesta de la Delegación de Gobierno, que el resto de actos sí pueden realizarse y que la seguridad tanto de los acampados como del resto de ciudadanos sí está garantizada en el resto de actos.

Jesús Carbonell ha matizado que el Ayuntamiento nunca solicitó a la Delegación de Gobierno el desalojo de la plaza, sino la garantía de la seguridad para todos: asistentes y acampados. Además, el concejal ha rechazado las alusiones efectuadas por la Delegación de Gobierno al Ayuntamiento de Valencia a la ordenanza de parques y jardines, que el concejal ha rechazado: «La Plaza del Ayuntamiento de Valencia no es un jardín».

Carbonell también ha revelado que ha contactado con los representantes de la acampada para que «en la medida de lo posible» se permita que el itinerario que cada año viene realizando la procesión cívica «no se vea perjudicado» por las tiendas de campaña. Según el edil, la respuesta ha sido que los acampados lo trasladarían a sus asambleas y darían una respuesta», por lo que ha revelado que «en estos momentos, no estoy en condiciones de asegurar si será posible o no».

El Ayuntamiento de Valencia, según ha expresado también Jesús Carbonell, se reserva el derecho de iniciar acciones jurídicas contra la Delegación de Gobierno en base a la «inacción» del Ejecutivo.