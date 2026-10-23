Lluvia de estrellas Leónidas 2026: cuándo es el máximo y cómo verlas

Quien haya probado la experiencia de buscar meteoros en pleno otoño sabe perfectamente que no tiene nada que ver con las apacibles noches estivales de agosto. Aquí hay que ganarse la recompensa a base de aguantar el rasca nocturno, pero la recompensa, cuando el cielo colabora, merece cada minuto de congelación.

La fama de las Leónidas

Las Leónidas tienen fama bien merecida. Aunque hoy en día presentan ritmos modestos si las comparamos con los célebres estallidos históricos del siglo XIX o finales del XX, siguen teniendo ese «algo» especial que engancha.

La causa física de esta cita la encontramos en los restos del cometa Tempel-Tuttle, una gigantesca bola de nieve y polvo que va dejando un rastro tras de sí en su órbita alrededor del Sol. Nuestro planeta cruza ese enjambre año tras año. Y cuando esas partículas diminutas rozan la atmósfera a velocidades absurdas, hablamos de más de setenta kilómetros por segundo, el aire se ioniza y nos regala esos destellos finos y rapidísimos.

Si tienes pensado seguir la cita desde nuestro país, conviene repasar el escenario astronómico con calma para no dar palos al ciego. Echa un ojo a las predicciones sobre las Leónidas 2026 en España para saber qué zonas suelen ofrecer cielos más limpios y despejados durante esas fechas.

Cuándo alcanza su pico la lluvia estelar

El momento de mayor intensidad no dura días; es cuestión de unas pocas horas muy concretas. Para este año, la franja marcada en rojo en el calendario astronómico abarca la madrugada que va del 17 al 18 de noviembre. Es en ese tramo cuando la Tierra atraviesa el segmento más denso de la nube de escombros celestes.

Ahora bien, no cometas el error de novato de salir a las nueve de la noche. A esa hora, la constelación de Leo ni siquiera ha asomado por el horizonte este. La magia empieza a fraguarse a partir de la medianoche, pero el verdadero pico de actividad ocurre siempre bien entrada la madrugada, entre las tres y las seis de la mañana, cuando el radiante ya se encuentra lo bastante alto.

La influencia de la Luna y la planificación

En la observación astronómica no hay peor enemigo que la contaminación lumínica, salvedades hechas de las nubes espesas. Pero hay una fuente de luz que no podemos apagar con la mano: nuestro propio satélite. Si la Luna brilla con fuerza en el firmamento, olvídate de ver los meteoros más débiles; solo rasgarán la oscuridad los bólidos más potentes.

Por eso resulta imprescindible repasar previamente el calendario lunar de noviembre de 2026. Conocer de antemano el horario de salida y puesta del disco lunar te permite jugar con ventaja y organizar las horas de sueño.

Idealmente, la noche perfecta es aquella en la que la Luna brilla por su ausencia. Las condiciones rozan la perfección cuando las fechas coinciden con la luna nueva de noviembre de 2026, garantizando ese fondo negro como la tinta donde hasta la chispa más modesta resalta con una nitidez formidable.

Otras citas cósmicas que coinciden en el calendario

Un detalle que a menudo se les pasa por alto a los observadores ocasionales es que el firmamento nocturno de noviembre raras veces pertenece a una sola corriente de polvo. Durante estas mismas semanas, la Tierra navega de forma simultánea por varios enjambres cometarios distintos.

Para entender el cuadro completo de lo que ocurre sobre nuestras cabezas, conviene familiarizarse con la lluvia de estrellas de noviembre de 2026 en su conjunto, ya que esa superposición de rastros hace que la tasa de meteoros por hora sea bastante más dinámica de lo que sugiere un único mapa.

De hecho, es muy probable que mientras esperas el trazo rápido de una Leónida, te cruces con una estrella fugaz lenta, amarillenta o casi anaranjada, que cruza el cielo con majestuosidad. Son las famosas «bolas de fuego» de otro enjambre clásico de la temporada.

Guía práctica para disfrutar de la experiencia al máximo

Los telescopios y los prismáticos reducen drásticamente el campo de visión a una diminuta parcela del cielo, cuando lo que necesitas para cazar estos trazos fugaces es abarter el mayor horizonte posible de una sola mirada. Tu mejor herramienta astronómica esta noche son tus propios ojos.

Busca una posición cómoda. Una silla reclinable de playa o un aislante de campamento estirado en el suelo funcionan mil veces mejor que estar con el cuello doblado durante dos horas. Y cuidado con la mirada fija hacia la constelación de Leo: aunque los meteoros nacen allí en perspectiva, las estelas más largas y espectaculares se aprecian mejor si enfocas la vista a unos 40 o 90 grados de distancia del radiante, en zonas más oscuras del firmamento.

Apaga el teléfono móvil. La luz azul de las pantallas destruye al instante la adaptación de tu visión a la penumbra nocturna, un proceso biológico que a tus pupilas les cuesta conseguir al menos veinte o treinta minutos continuados.