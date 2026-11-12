Estireno: qué es, para qué sirve, usos, propiedades y aplicaciones

Pocos compuestos químicos pasan tan desapercibidos en nuestra rutina diaria pese a estar en todas partes. Abres el frigorífico para coger un yogur, enciendes el televisor, te subes al coche o miras las placas aislantes de una obra y ahí está, disfrazado bajo distintas formas sólidas, rígidas o espumadas. El estireno forma la base de una enorme clase de materiales que requerirían una revisión completa de toda la industria si estos no existieran. El compuesto orgánico en su forma natural es un líquido aceitoso de color incoloro o amarillo pálido, con un olor característico que todo aquel que haya visitado un taller de reparación de barcos o un taller de pintura lo conoce inmediatamente.

Las moléculas de estireno tienen una facilidad pasmosa para enlazarse entre sí formando cadenas larguísimas, un proceso que en química se conoce como polimerización y que convierte un líquido volátil en plásticos sólidos con prestaciones muy distintas según cómo se cocine la receta.

Aunque hoy lo asociamos de inmediato a las refinerías petroquímicas, el estireno no nació en un laboratorio moderno. Su nombre viene del styrax, un bálsamo natural extraído del árbol liquidámbar que ya se conocía en el siglo XIX. De hecho, aparece de manera natural en cantidades minúsculas en alimentos cotidianos como las fresas, los granos de café, la canela o los cacahuetes.

Un comportamiento físico que exige respeto

Tratar con estireno en bruto requiere cierto oficio. Es un líquido inflamable que se evapora con relativa facilidad a temperatura ambiente y que tiende a polimerizarse por su cuenta si le da el sol o sube demasiado el termómetro. Para evitar que un tanque de almacenamiento acabe convertido en un bloque sólido inservible antes de llegar a fábrica, los productores le añaden inhibidores químicos, habitualmente tert-butilcatecol, que mantienen las moléculas quietas durante el transporte.

No se disuelve apenas en agua, pero se lleva de maravilla con disolventes orgánicos como la acetona o el etanol. Esa dualidad explica buena parte de su comportamiento industrial: permite formular resinas líquidas muy manejables que, al añadirles un catalizador, endurecen en cuestión de minutos sin necesidad de hornos complejos ni presiones extremas.

Para qué sirve realmente en la industria

El estireno rara vez llega al consumidor final en forma líquida; su verdadero valor reside en servir como elemento básico para fabricar polímeros y copolímeros. Cuando se enlaza únicamente consigo mismo da lugar al poliestireno, un material con dos caras radicalmente opuestas.

En su versión rígida y transparente lo encontramos en envases alimentarios, estuches de laboratorio o carcasas de electrodomésticos. Si se le inyecta gas durante el proceso de fabricación se transforma en poliestireno expandido o extruido, el popular corcho blanco, insustituible para proteger mercancías frágiles y aislar térmicamente fachadas y cubiertas.

Mezclas con otros productos

Pero la química del estireno da mucho más juego cuando se combina con otras moléculas para corregir sus puntos flacos, como cierta fragilidad ante los impactos. Al mezclarlo con acrilonitrilo y butadieno nace el plástico ABS, un viejo conocido de la impresión 3D, los bloques de construcción infantiles y los salpicaderos de los automóviles, valorado por su resistencia mecánica y su buen acabado superficial.

Si la mezcla se inclina hacia el caucho sintético, obtenemos el estireno-butadieno (SBR). Gran parte de los neumáticos que ruedan por las carreteras llevan este copolímero en su banda de rodadura porque soporta bien la abrasión y mantiene el agarre sin disparar los costes frente al caucho natural. También aparece en las suelas de calzado deportivo, en cintas transportadoras y en látex sintéticos utilizados para fabricar pinturas plásticas y adhesivos para moquetas.

De los cascos de barco a las palas eólicas

Hay otro terreno donde el estireno resulta irremplazable: las resinas de poliéster insaturado reforzadas con fibra de vidrio. Aquí el estireno cumple una doble función. Actúa como disolvente para rebajar la viscosidad de la resina y permitir que empape bien las telas de fibra, y al mismo tiempo reacciona químicamente con ella para formar una red tridimensional rígida y ligera.

De esa combinación salen desde los cascos de veleros y lanchas motoras hasta depósitos de agua, bañeras, toboganes acuáticos y piezas aerodinámicas de trenes o aerogeneradores. Pocos materiales ofrecen una relación tan favorable entre peso, resistencia a la corrosión y facilidad de moldeo en piezas de gran tamaño.

Precauciones de uso y debate ambiental

Trabajar con estireno líquido conlleva riesgos que conviene no minimizar. La inhalación prolongada de sus vapores irrita las vías respiratorias, provoca dolores de cabeza o fatiga y, en exposiciones laborales intensas sin ventilación adecuada, afecta al sistema nervioso central.

Las agencias internacionales lo clasifican como probable carcinógeno en humanos tras estudios en entornos industriales con altas concentraciones, motivo por el cual las normativas de seguridad exigen sistemas de extracción localizada y equipos de protección estrictos en talleres y plantas químicas.

La industria lleva años apostando por el reciclaje químico para despolimerizar estos plásticos y recuperar de nuevo el monómero de estireno limpio, cerrando un ciclo que nació hace más de un siglo de la resina de un árbol.