Es el trámite que falta para que los Consells insulares de Mallorca y de Menorca desarrollen las respectivas normativas que les permitirán en verano de 2027 aplicar la limitación de entrada de vehículos en ambas islas, cada una con sus propias normas. El Partido Popular impulsa ambos textos que saldrán adelante con la abstención de Vox.

El pleno del Parlament aprobará definitivamente el próximo martes la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca y la modificación de la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera que permitirá fijar límites en el mismo sentido.

La Mesa y la Junta de Portavoces han aprobado este miércoles incluir ambas iniciativas legislativas en el orden del día de la próxima sesión plenaria, la última antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Las leyes saldrán adelante previsiblemente con los apoyos de todos los grupos del Parlament menos de Vox, que se abstendrá. Se trata de los mismos votos que permitieron que la Cámara comenzara a tramitar dichas iniciativas.

Sin embargo, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha denunciado públicamente la «hipocresía» del PP al considerar que «no tiene ninguna intención» de regular efectivamente la entrada de vehículos. «Se aprobarán las leyes, pero los consells insulares no tendrán tiempo para hacer el despliegue reglamentario, pero el PP ya habrá lanzado el mensaje a la ciudadanía», ha criticado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

De su lado, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado que su partido se abstendrá porque, a pesar de estar de acuerdo con el diagnóstico, regular la entrada de coches «no es la solución».

En el caso de Mallorca, la ley prevé que serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. Galmés, sin embargo, ha reconocido que es «imposible» que la ley pueda entrar en vigor este verano.

La norma fijará también un número máximo de vehículos de alquiler. La norma fija sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.