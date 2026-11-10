Una diputada del PSOE denunciada por acoso rabia contra OKDIARIO por no criticar el desalojo de la acampada de Palma y suscribe el bulo de Koldo

La diputada socialista y miembro de la Mesa del Parlament balear, Mercedes Garrido, ha guardado el concepto de libertad de expresión en un cajón y ha señalado abiertamente en la sesión de control al Govern de este martes a OKDIARIO «por ser el único que no criticó al alcalde» por el reciente desalojo de la acampada por vivienda de la Plaza de España de Palma.

Pero Garrido ha ido mucho más allá: ha relacionado la no crítica de OKDIARIO a un desalojo que llevaban reclamando vecinos, comerciantes y transeúntes durante 38 días con el bulo contra la empresa propietaria de este digital y el PP propiciado por Koldo García para mejorar su situación judicial.

La declaración de Garrido señala a OKDIARIO como único medio que no criticó el desalojo cuando tal afirmación tampoco se ajusta a la realidad: «La crítica a la actuación del Ayuntamiento de Palma ha sido unánime por parte de todo el mundo. Ha sido unánime por parte de todos los medios de comunicación. ¿Sabe cuál ha sido el único medio de comunicación que no ha criticado al Ayuntamiento de Palma?: OKDIARIO, porque, sorpresa, esto de que el Govern y todas las instituciones de Baleares gobernadas por el PP le rieguen con dinero para pagar a Koldo para decir mentiras sólo sirve para aplaudir cuando el alcalde Martínez comete ilegalidades».

Tres semanas después de que el Tribunal Supremo diera carpetazo a sus incidentes de nulidad y confirmara su condena, el ex asesor de José Luis Ábalos ha lanzado desde la cárcel una acusación sin pies ni cabeza contra OKDIARIO y el Partido Popular en vísperas de recurrir su pena de 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La cuenta del ex asesor es sencilla: llegar al tribunal de garantías mientras siga Cándido Conde-Pumpido. Y para ello, Koldo ha hecho méritos ante Sánchez y el PSOE, elucubrando toda una operación del PP para librarse de la cárcel.

Ae da la circunstancia de que la diputada socialista que se ha exaltado contra OKDIARIO está denunciada en un juzgado de Palma por acoso a una funcionaria. En la misma denuncia también figura el ex conseller podemita y ex juez Juan Pedro Yllanes.