El asesino del cirujano plástico de Marbellla le remató de un tiro en el cuello antes de escapar

El asesino del famoso cirujano plástico de Marbella, Alexander Aslani, le remató de un tiro en el cuello antes de darse a la fuga con un cómplice que le esperaba en la puerta de la clínica privada Cirumed de la ciudad malagueña.

Fue un crimen planeado y ejecutado al detalle. Los asesinos llegaron al centro médico sobre las 18:00 horas y sin importarles la presencia de pacientes en las instalaciones. Uno de los dos sicarios, el ejecutor del crimen, se dirigió directamente al despacho del cirujano plástico de origen alemán, pertrechado con un arma corta.

El sicario, vestido de negro y con la cara tapada por una braga del mismo color, entró en el despacho y tiroteó al cirujano en la cabeza. Antes de escapar lo remató de un último disparo en el cuello.

Los testigos vieron a dos asesinos

La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales con mensajes como el siguiente, al que acompañaba una imagen del cirujano asesinado y un llamamiento urgente: «Acaban de matar a Alexander Aslani, el cirujano de Cirumed. Fueron dos tipos en moto. Si alguien vio algo o a dos tipos en moto X Max o T Max 400 negra, iban con ropa oscura. También otro tipo en Audi tipo A5 negro. Ayuda por favor».

La Policía Nacional se desplegó rápidamente por la zona, pero no consiguió dar con los sicarios responsables del asesinato a sangre fría del cirujano plástico. El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas.

Varias hipótesis

El caso ya está en manos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga. La principal hipótesis de la investigación es que se trata de un crimen por encargo, ejecutado por profesionales. El móvil está lejos de conocerse aún.

El asesinato del cirujano, experto en aumento de glúteos y lipoescultura, tuvo lugar a escasos metros de distancia de la clínica estética que regenta su mujer en Marbella.

Alexander Aslani inauguró en el año 2018 Cirumed Clinic, el centro privado especializado en cirugía plástica y estética donde finalmente ha sido asesinado a sangre fría.

Su asesinato ha conmocionado a la comunidad marbellí, ya que el médico había contribuido de forma decisiva al desarrollo de la cirugía plástica gracias a su abultada cartera de pacientes internacionales y su presencia en redes sociales.