La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) no ha construido ninguna VPO en toda la legislatura

La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, afronta las críticas de Vox por la falta de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) durante la legislatura. La formación denuncia que no se ha levantado ni una sola vivienda protegida en el municipio y llevará al Pleno ordinario de octubre una moción para reclamar medidas que permitan aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

El grupo municipal de Vox considera que la situación evidencia la falta de respuestas del Gobierno local ante uno de los principales problemas que sufren los vecinos. La iniciativa, presentada el 15 de octubre, plantea actuar sobre la disponibilidad de suelo y reducir las trabas administrativas que, a juicio de la formación, dificultan la construcción de nuevas viviendas en Alcalá de Guadaíra.

El portavoz municipal de Vox, Pedro Navarro, sostiene que la solución pasa por incrementar la oferta y no por recurrir a medidas que considera insuficientes. «Para que bajen los precios y haya más viviendas hace falta suelo, y ahí el Ayuntamiento tiene un papel clave que no puede seguir eludiendo», ha afirmado.

Liberar suelo para construir más viviendas

La moción que la formación llevará al Pleno de octubre propone realizar un estudio riguroso de la demanda habitacional de Alcalá de Guadaíra y evaluar el suelo disponible, tanto de titularidad pública como privada. El objetivo es identificar las superficies que podrían destinarse a nuevas promociones y aprovechar al máximo las posibilidades de construcción de vivienda protegida y libre.

«Ni parches ni medidas populistas»

Navarro ha advertido de que la dificultad para acceder a una vivienda no se resuelve con «parches ni medidas populistas», sino ampliando la oferta real. El portavoz de Vox insiste en que la disponibilidad de suelo es uno de los elementos determinantes para que puedan desarrollarse nuevas promociones y reclama que el Gobierno municipal asuma su responsabilidad en esta materia.

La iniciativa pone sobre la mesa la necesidad de planificar la respuesta a la demanda residencial del municipio, con especial atención a los jóvenes y las familias que encuentran dificultades para acceder a una vivienda. Vox reclama que el debate no se quede en anuncios, sino que se traduzca en un análisis del suelo existente, una agilización de los trámites y medidas que permitan incrementar el parque residencial.