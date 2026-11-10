La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra organiza coloquios para menores sobre «memoria histórica»

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez, programó una serie de actividades sobre memoria democrática dirigidas a alumnos menores de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato. Los mismos incluían la proyección de documentales y coloquios sobre la Guerra Civil y la represión franquista. La iniciativa, impulsada dentro de las III Jornadas de Memoria Democrática, ha provocado las críticas de Vox, que acusa al Gobierno municipal de introducir mensajes ideológicos en los centros educativos y reclama neutralidad en las actividades dirigidas a los jóvenes.

La programación municipal, bajo el lema ‘Memoria, Democracia e Identidad’, reservó la mañana del 28 de octubre para los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Los encuentros estaban previstos en el Teatro Gutiérrez de Alba, donde el alumnado iba a presentar los trabajos de investigación que había realizado previamente.

Uno de los actos centrales de la jornada era la proyección del documental ‘Entre el pan y el olvido’, a las 10:30 horas. La producción recoge testimonios de vecinos de Alcalá de Guadaíra que vivieron el golpe de Estado de 1936 y la posterior represión en la localidad. Tras el visionado, el programa contemplaba un coloquio con los alumnos y familiares.

La agenda municipal también incluía, a las 11:30 horas, una actividad centrada en la relación entre juventud, redes sociales, desinformación y memoria democrática, impartida por Arnau Fernández, profesor de la Universidad de Granada. El objetivo anunciado por el Consistorio era acercar a las nuevas generaciones el conocimiento de la historia local y proporcionarles herramientas para comprenderla y transmitirla.

El delegado municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, defendió que estas jornadas no pretendían limitarse al recuerdo, sino también fomentar la investigación y escuchar a quienes han estudiado el pasado de la ciudad. La programación se extendía durante tres días, del 28 al 30 de octubre, con exposiciones, conferencias y actividades de homenaje a las víctimas de la represión franquista.

Vox denuncia «adoctrinamiento ideológico» a menores

El Grupo Municipal de Vox ha anunciado que llevará una moción al Pleno de noviembre para exigir al Gobierno local que deje de promover actividades que, a su juicio, introduzcan contenidos ideológicos entre los escolares. El portavoz de Vox en Alcalá, Pedro Navarro, considera que estas iniciativas vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propios valores. La formación sostiene que, bajo el formato de charlas y coloquios sobre memoria histórica, se trasladan mensajes políticos a los estudiantes durante el horario lectivo.

En su iniciativa, Vox reclama que los grupos políticos municipales se comprometan a no participar ni promover actividades con menores que difundan ideología. La formación defiende que la enseñanza debe mantenerse al margen de los intereses partidistas y garantizar la libertad de pensamiento de los alumnos. Navarro ha reclamado expresamente que el Gobierno municipal saque lo que considera «adoctrinamiento ideológico» de los centros educativos de Alcalá de Guadaíra.