La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra sube el recibo del agua pese a anunciar una «congelación de las tarifas»

La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, se encuentra en el centro de la polémica por el incremento del 2% en el canon de mejora del agua, una subida que, según denuncia Vox, repercutirá en la factura que pagan los vecinos del municipio sevillano pese al anuncio de congelación de las tarifas.

La formación liderada en el Ayuntamiento por Pedro Navarro sostiene que la medida supondrá un aumento del importe final que tendrán que abonar las familias alcalareñas. El partido critica que el Gobierno municipal del PSOE y Emasesa presenten la congelación de las tarifas como una medida para contener el gasto doméstico mientras se aplica un incremento en este concepto del recibo.

El canon de mejora es el elemento sobre el que Vox centra sus críticas a la política municipal relacionada con el suministro de agua. La formación considera que el aumento del 2% contradice el mensaje de congelación trasladado a los ciudadanos y sostiene que, en la práctica, las familias acabarán pagando más por este servicio.

El partido ha señalado directamente a Ana Isabel Jiménez por su responsabilidad política en esta decisión. La regidora socialista forma parte del consejo de administración de Emasesa, la empresa metropolitana encargada de la gestión del agua en Sevilla y varios municipios de su entorno. Vox considera que esta posición le otorga capacidad para defender los intereses de los vecinos de Alcalá de Guadaíra ante las decisiones que afectan a sus recibos.

Vox denuncia una subida encubierta

Pedro Navarro ha calificado de «farsa» el anuncio de congelación de las tarifas y ha acusado al Ejecutivo local de ocultar el impacto económico de la medida. El portavoz municipal sostiene que el incremento del canon de mejora constituye una subida encubierta que terminará afectando a los hogares alcalareños.

«El recibo subirá sí o sí para cada familia alcalareña a través de la trampa del canon de mejora», ha afirmado Navarro, que responsabiliza a la alcaldesa de no frenar esta medida. El dirigente de Vox también ha reprochado a Jiménez que, a su juicio, anteponga las directrices de su partido a la defensa de los intereses económicos de los vecinos.

Exigen una rebaja del recibo

Vox reclama al Ayuntamiento una reducción efectiva del precio del agua y el fin de lo que considera campañas de comunicación que trasladan una imagen de congelación tarifaria sin reflejar el impacto del canon de mejora. La formación pide a la alcaldesa que intervenga para evitar que los ciudadanos tengan que asumir un mayor coste por el suministro. «Exigimos a la alcaldesa que defienda de una vez por todas a las familias alcalareñas frente a este expolio continuo en el recibo del agua», ha manifestado Navarro.