Reservar unas vacaciones en un hotel con régimen de «todo incluido» suele ser sinónimo de tranquilidad: disfrutar de las comidas, las bebidas y los servicios del establecimiento sin tener que estar pendiente de gastos adicionales.

Sin embargo, no siempre se cumplen las expectativas de los viajeros. Es lo que le ha ocurrido a una turista belga que decidió pasar una semana en un hotel de cuatro estrellas de Gran Canaria junto a una amiga. Ambas pagaron 1.300 euros por persona, con vuelos incluidos, pero se encontraron con numerosos suplementos que no esperaban.

La mala experiencia de una turista belga en Gran Canaria

Hauni Bockstaele y una amiga decidieron pasar una semana de vacaciones en el Kumara Serenoa, en Gran Canaria. Habían contratado el viaje a través de un operador turístico por 1.300 euros cada una, un precio que incluía los vuelos de ida y vuelta y el régimen de todo incluido. Ambas viajaron con la idea de que no tendrían que preocuparse por gastos adicionales en comidas y bebidas, pero la experiencia fue muy diferente, tal y como recoge el diario belga Gazet van Antwerpen.

«Llegamos y enseguida nos quisieron colocar un «premium»», relata la joven en un vídeo publicado en TikTok. Según explica, para poder pedir cócteles elaborados al momento, en lugar de bebidas elaboradas previamente, había que llevar una pulsera dorada, y tuvieron que pagar 100 euros para conseguirla. Pero los suplementos no acabaron ahí, ya que los aperitivos de la zona de la piscina también tenían un coste extra: «con la pulsera nos hacen un 20% de descuento. ¡Hasta el zumo recién exprimido del desayuno tenemos que pagarlo! Cada vaso de zumo de naranja natural suponía otros 4 euros».

En los comentarios, otros turistas han compartido experiencias similares en establecimientos con todo incluido, tanto en Lanzarote como en Egipto. Entre los extras que mencionan se encuentran los helados de la piscina o las partidas de billar. También algunas opiniones publicadas sobre el propio hotel hacen referencia a otros cobros: 2 euros por conseguir una toalla de piscina limpia, el alquiler de una plancha y hasta 10 euros por utilizar una tumbona más grande.

Pero, ¿qué se entiende realmente por «todo incluido»? La experta en viajes Britta Baeke, entrevistada por el citado diario, advierte de que «este término genera expectativas muy altas». Sin embargo, «hay dos tipos de «todo incluido» y «todo incluido»», señala. «La diferencia es enorme. Y eso se nota en los precios». A pesar de los costes adicionales, el Hotel Kumara Serenoa puede decir que es un «hotel todo incluido». «No es un término protegido», aclara Baeke. «Un hotel puede, en esencia, llamarlo como quiera. Incluso si solo incluye las tres comidas tipo bufé y una selección limitada de bebidas».

El precio de las vacaciones también puede servir como referencia para hacerse una idea de lo que incluye el paquete. En este sentido, Baeke señala: «Hoy en día, por 1.000 euros no puedes esperar que todo esté incluido y sea de máxima calidad». Por ejemplo, los zumos naturales se suelen cobrar por separado debido al trabajo. Algo parecido sucede con las bebidas alcohólicas: el vino de producción local suele estar incluido, pero no necesariamente referencias más exclusivas como un Châteauneuf-du-Pape. Los tratamientos del spa también suelen tener un precio adicional.

La experta relaciona esta práctica con los elevados gastos que deben afrontar los establecimientos hoteleros. «Un hotel tiene una estructura de costes muy alta, tanto en energía como en personal». Para ilustrarlo, pone como ejemplo los dispensadores grandes de champú y gel que han sustituido a los pequeños envases individuales en los cuartos de baño. «Siempre buscan oportunidades para ahorrar. Por ejemplo, cada vez vemos más botellas grandes en los baños de los hoteles, en lugar de las pequeñas botellas de champú y gel de ducha de antes. Por un lado, es una decisión respetuosa con el medio ambiente, pero obviamente también supone un ahorro».

Las dos amigas consideran que el operador turístico no les explicó con suficiente claridad qué servicios estaban incluidos en el precio y se plantean presentar una reclamación. «Si lo hubiéramos sabido, quizá habríamos reservado de otra forma». Por su parte, la compañía respondió al diario que comprende que «los gastos extra inesperados pueden causar decepción» y asegura que en su página web especifica los servicios incluidos modalidad de alojamiento.

Los hoteles con «todo incluido» no pueden hacer mucho al respecto; quien se vaya decepcionado sencillamente no regresará. «Lo mismo ocurre con los operadores turísticos», dice Baeke. «Les convendría indicar claramente qué está incluido y qué no en un hotel con todo incluido. Esto suele hacerse, aunque no se especifique que la fruta fresca tenga un coste adicional».

Si no se alcanza una solución satisfactoria, los afectados pueden recurrir a la Comisión de Litigios de Viajes de Bélgica. A pesar de estas controversias, el régimen de «todo incluido» continúa siendo una de las opciones preferidas por los turistas. Según los datos mencionados por la experta, «el verano pasado, casi dos de cada tres clientes de los operador turístico reservaron unas vacaciones con todo incluido».