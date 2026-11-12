No es la Habana: la ciudad gemela de Cádiz está en Italia y «sólo le falta la catedral»

Cádiz es sin duda una de las ciudades más bonitas de Andalucía, y de España. Un lugar que además lleva años acostumbrada a que la comparen con otras como La Habana. Sin embargo, en el sur de Italia existe otra ciudad que para muchos gaditanos resulta todavía más sorprendente por la cantidad de detalles que recuerdan a la capital gaditana.

Se trata de Gallipoli, en la región de Apulia, una localidad situada junto al mar Jónico cuyo centro histórico se levanta sobre una isla unida a la zona moderna por un puente. Ha sido la cuenta de Instagram @estoesdelocos, la que ha sorprendedido a sus seguidores al recorrer calles, playas, y murallas para mostrar como la ciudad se parece a Cádiz, incluso en algunas de sus costumbres como el pescado frito o los silbatos que usan para el carnaval. Y el creador de contenido no sólo lo muestra con imágenes, sino que en su discurso es claro: «Le falta aquí la catedral y son gemelas».

La ciudad gemela de Cádiz está en Italia y «sólo le falta la catedral»

El parecido empieza al observar Gallipoli desde el mar. Como vemos en el vídeo de la cuenta de @estoesdelocos, el casco antiguo aparece rodeado por murallas, con edificios claros levantados prácticamente sobre el agua y un paseo que bordea buena parte de la ciudad histórica. La imagen recuerda al Campo del Sur de Cádiz. En el reel, el autor insiste precisamente en este punto: «Sólo le falta la catedral detrás».

Gallipoli está situada en la provincia de Lecce y su parte antigua ocupa una pequeña isla conectada mediante un puente con el núcleo moderno. Italia.it, el portal oficial de turismo italiano, destaca esa división entre la ciudad vieja, protegida por antiguas fortificaciones, y el borgo nuovo. El recorrido marítimo ofrece además otra coincidencia evidente: desde distintos puntos del casco antiguo el horizonte queda abierto y el agua aparece al final de las calles, una sensación reconocible para quien viva o haya estado alguna vez en Cádiz. Es esa continuidad entre piedra, fachadas y mar la que explica que al verlo lo primera que pensemos es en Cádiz.

La «Caleta italiana» y un casco antiguo que de nuevo parece Cádiz

Uno de los momentos más llamativos del vídeo llega cuando el recorrido alcanza la Spiaggia della Purità. El creador no duda en bautizarla como «la Caleta italiana». La comparación tiene sentido visualmente ya que es una pequeña playa urbana situada junto a las murallas del casco antiguo, con las casas prácticamente encima de la arena. A partir de ahí las referencias gaditanas se suceden. Hay tramos que le recuerdan a la Alameda, otros al barrio de La Viña, a Puertatierra, al Pópulo o a la calle Compañía. Son equivalencias personales, pero funcionan porque ambas ciudades comparten una relación estrecha con el mar y una trama urbana en la que las calles históricas desembocan constantemente en el agua.

El parecido llega también a detalles menos monumentales. En el reel aparecen motos, pequeñas tiendas y establecimientos vinculados al pescado. Gallipoli conserva una importante tradición marinera y su gastronomía está muy ligada a los productos del mar. El Ayuntamiento promociona especialidades como la scapece, elaborada con pescado frito, y celebra una fiesta dedicada al pez espada, con frituras, sepia, pulpo y otros productos de la cocina local.

Otras coincidencias que sorprenden

La arquitectura no es lo único que llama la atención ya que durante el recorrido, una vendedora le explica al creador de contenido que uno de los problemas de la zona aparece cuando soplan determinados vientos, algo que provoca otra comparación con Cádiz y su conocido levante. Y como no podía ser de otra manera, aparece el carnaval. El autor encuentra unos pequeños instrumentos de caña a modo de silbato como los que él utiliza y vuelve a establecer un paralelismo con Cádiz, aunque admite que «no suena igual». Gallipoli cuenta de hecho con una tradición carnavalesca propia. El Ayuntamiento italiano describe su carnaval como uno de los más conocidos de Apulia, con desfiles de carrozas de cartón piedra y grupos disfrazados, además de una figura tradicional llamada Titoru.

Una ciudad rodeada por el mar que explica el parecido

Más allá de las coincidencias concretas, Gallipoli y Cádiz producen una sensación parecida porque ambas ciudades históricas viven prácticamente abrazadas por el mar. En Gallipoli, el visitante puede recorrer las murallas, bajar a una playa urbana, atravesar calles estrechas, encontrarse con pescadores y volver al paseo marítimo en pocos minutos. Esa proximidad constante del agua condiciona el paisaje y la vida cotidiana y hace que ambos destinos sean como se dice en el vídeo, «casi gemelas». Puede que cuando se se esté en Cádiz se escuchen comparaciones con La Habana, pero con vídeos como este queda claro que Gallipoli es realmente parecida.