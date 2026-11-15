Pruebo los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, unos auriculares económicos a los que cuesta ponerles pegas

Los nuevos auriculares HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX me han demostrado que es posible encontrar el equilibrio entre calidad y precio sin hacer aspavientos. He estado utilizando estos auriculares como los principales durante varias jornadas, y han conseguido algo muy sencillo, reconciliarme con un nicho de producto que a veces no sabe a dónde se dirige.

Así son los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX son unos auriculares intraurales totalmente inalámbricos, de los que se introducen en el canal auditivo con una almohadilla de silicona. Pertenecen a la serie FreeBuds SE, el escalón de entrada del catálogo de audio de Huawei, y llegan con un equipamiento poco habitual en esa parte de la gama. Tienen cancelación activa de ruido, compatibilidad con el códec de alta resolución LDAC, Bluetooth 6.0 y conexión simultánea con dos dispositivos. Se venden en blanco, azul y negro, y funcionan con móviles Huawei, con Android y con iPhone.

Características de los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX Colores Blue, White, Black Dimensiones de los auriculares 32,3 mm × 21,3 mm × 24,0 mm Dimensiones del estuche 49,43 mm × 58,62 mm × 25,73 mm Peso 4,3 g por auricular, 40,5 g el estuche Driver Controlador dinámico de 10 mm Respuesta de frecuencia De 20 Hz a 20 kHz Formatos de audio LDAC, SBC, AAC y mSBC Tecnología de audio Cancelación de ruido de llamada, multiecualización Conectividad Bluetooth 6.0, conexión simultánea con dos dispositivos, vinculación por proximidad, baja latencia en juegos Sensores Sensor de efecto Hall, sensor táctil Batería 41 mAh por auricular, 920 mAh el estuche Música con ANC activado 7 horas, 57 horas con el estuche Música con ANC desactivado 10 horas, 80 horas con el estuche Llamadas con ANC activado 5 horas, 41 horas con el estuche Llamadas con ANC desactivado 6 horas, 49 horas con el estuche Carga USB tipo C. Aprox. 60 min los auriculares en el estuche, aprox. 180 min el estuche solo, aprox. 240 min el estuche con los auriculares Resistencia IP55 en los auriculares. Estuche no resistente al agua Materiales PC en auriculares y estuche, silicona en las almohadillas Contenido de la caja Auricular × 2, estuche de carga × 1, par de almohadillas × 3 (grande, mediano y pequeño), Guía de Inicio Rápido e Información de Seguridad × 1, Tarjeta de Garantía × 1

Ligeros y con un estuche que cabe en cualquier bolsillo

Cada auricular pesa 4,3 gramos y eso se nota desde el primer minuto, porque no tiran de la oreja ni se mueven al caminar. El formato es ovalado, sin la varilla larga de otros modelos, y el estuche repite esa forma con una tapa semitransparente de acabado mate que deja ver los auriculares dentro. Pesa 40,5 gramos y pasa inadvertido en el bolsillo del pantalón.

En la caja vienen tres tamaños de almohadillas. Merece la pena dedicar cinco minutos a probarlas todas, porque del sellado dependen tanto los graves como la eficacia de la cancelación de ruido. Si la almohadilla queda holgada, el auricular suena más plano y deja pasar más ruido del que debería.

Los auriculares tienen certificación IP55, suficiente para el sudor del gimnasio o para una lluvia que nos sorprenda en la calle. El estuche no cuenta con ninguna protección frente al agua, así que conviene secar los auriculares antes de guardarlos. Huawei añade que han superado 26 pruebas de resistencia con certificación SGS, entre ellas una caída desde 1,8 metros.

El control es táctil. Dos toques pausan la música o responden una llamada, tres cambian de canción y una pulsación mantenida alterna entre cancelación de ruido, modo transparencia y apagado. Desde la aplicación se puede cambiar lo que hace cada gesto, por ejemplo para subir y bajar el volumen sin sacar el móvil.

Cuatro modos de cancelación de ruido

La cancelación activa es la función que más cambia el día a día con unos auriculares, y aquí se puede graduar. Hay tres niveles fijos, Ultra, General y Cómodo, pensados para entornos muy ruidosos, para la calle y para sitios tranquilos como una oficina. El cuarto, Dinámico, decide por su cuenta y ajusta la intensidad según el ruido que haya alrededor. Es el que tiene más sentido dejar puesto si uno no quiere tocar nada.

Ofrece hasta 52 dB de atenuación. La propia marca precisa que ese máximo solo se alcanza en determinadas frecuencias y que el efecto es menor con sonidos agudos como las voces o los cláxones. Es lo normal en este tipo de producto. El zumbido constante de un motor, el aire acondicionado o el traqueteo del tren se apagan con facilidad, mientras que la conversación de la mesa de al lado sigue llegando, más amortiguada.

El modo transparencia hace lo contrario y deja pasar el sonido exterior para atender a alguien o escuchar los avisos de una estación sin quitarse los auriculares. Para las llamadas hay tres micrófonos y un sistema de reducción de ruido que, según Huawei, separa la voz del ruido de fondo.

Sonido con LDAC y un ecualizador de diez bandas

Dentro de cada auricular hay un altavoz dinámico de 10 mm. La novedad está en el códec LDAC, un formato que envía por Bluetooth bastante más información que los habituales y que permite escuchar música en alta resolución sin cables. Para aprovecharlo hace falta un móvil compatible, que en Android es lo común, y un servicio de música que ofrezca esa calidad. El iPhone no admite LDAC y se conecta mediante AAC, de modo que quien use un teléfono de Apple tendrá unos buenos auriculares, pero no esa ventaja concreta.

El ajuste del sonido se hace desde la aplicación HUAWEI Audio Connect. Incluye cuatro perfiles ya preparados y un ecualizador de diez bandas para quien prefiera retocar graves, medios y agudos a su gusto. Es más control del que suelen dar los modelos de entrada, que acostumbran a limitarse a tres o cuatro opciones cerradas.

Una batería que se olvida

Aquí está lo que más me ha gustado. He podido echar el día completo con ellos sin devolverlos al estuche ni una sola vez, y eso cambia la relación con unos auriculares. Dejan de ser un aparato más que vigilar y se convierten en algo que simplemente funciona cuando lo necesitas.

El estuche guarda energía para varias recargas completas, así que el cable se usa de tarde en tarde. Para los despistes hay carga rápida. Diez minutos dentro del estuche bastan, según Huawei, para varias horas de música. La recarga es por USB tipo C y no cuentan con carga inalámbrica. Llenar el estuche desde cero lleva unas tres horas, un tiempo largo que invita a enchufarlo por la noche.

Dos dispositivos a la vez y una aplicación casi obligatoria

Los FreeBuds SE 5 MAX se conectan a dos dispositivos de forma simultánea, aunque sean de sistemas distintos. Es de esas funciones que parecen menores hasta que se usan. Permite ver una serie en la tableta o trabajar con el portátil y que la llamada que entra en el móvil suene directamente en los auriculares, sin emparejar nada.

Con un teléfono Huawei, basta abrir el estuche para que aparezca en pantalla la ventana de vinculación. En Android y en iPhone esa comodidad depende de tener instalada la aplicación HUAWEI Audio Connect, que también es necesaria para actualizar los auriculares, personalizar los gestos, usar el ecualizador o localizarlos si se pierden. Sin ella funcionan como unos auriculares Bluetooth normales, pero se queda fuera buena parte de lo que ofrecen.

Disponibilidad y precio

Los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX se venden en España a través de Amazon en blanco, azul y negro, con un precio oficial de 79 euros. Hasta el 30 de noviembre hay una promoción de lanzamiento con 30 euros de descuento y otros 10 acumulables, lo que deja cualquiera de los tres colores en 39 euros.

Mi valoración de los HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Me quedo con la sensación de haber usado unos auriculares que no dan trabajo. Son ligeros, la batería aguanta muchísimo y la conexión con dos dispositivos ahorra más gestos de los que parece. La cancelación de ruido con cuatro niveles y el ecualizador completo dan un margen de ajuste que no esperaba en la serie SE.

En el otro lado, e estuche no resiste el agua y tarda en cargarse, no hay carga inalámbrica y la experiencia completa pasa por instalar la aplicación de Huawei en cualquier móvil que no sea de la marca. El LDAC, uno de los reclamos del producto, no sirve de nada con un iPhone. Por 79 euros son una compra interesante para quien quiera cancelación de ruido y mucha autonomía sin complicarse. Al precio de lanzamiento cuesta ponerles objeciones