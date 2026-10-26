Google prepara una semana clave para sus funciones de IA y Apple celebrará un evento de MacBook Pro

Apple ha convocado a la prensa para este miércoles en Los Ángeles, en un encuentro que ha bautizado como “Pro and tell”. El juego de palabras apunta a su gama profesional de portátiles, y Bloomberg sostiene que el protagonista sería el primer MacBook Pro con pantalla táctil de la compañía. Google, por su parte, lleva desde el 15 de octubre desplegando cambios en AI Overviews y en el Modo IA para que los enlaces a webs y medios aparezcan antes y con más contexto.

La cita del 28 de octubre, lo único seguro

Lo confirmado es poco, pero concreto. Apple ha enviado invitaciones a periodistas y creadores de contenido, y Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial, ha anunció el evento con un mensaje en redes que juega con la palabra “pro”. Empezará a las 18.00 horas, hora peninsular española.

Apple lo plantea como un encuentro presencial, y todo indica que se parecerá más a una tanda de notas de prensa y vídeos que a una keynote clásica. Es además la segunda cita de octubre, después de la del día 13 dedicada al hogar inteligente, donde presentó HomeView, el HomePod mini 2 y un Apple TV 4K actualizado.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

El MacBook Pro que se podría tocar

Las filtraciones que recoge Bloomberg dibujan un MacBook Pro con pantalla táctil con panel OLED y un diseño nuevo, más fino que el actual. Incorporaría también una zona superior al estilo de la Dynamic Island de los iPhone. Llegaría en versiones de 14 y 16 pulgadas.

Por dentro mantendría los chips M5 Pro y M5 Max, los mismos de los modelos que Apple presentó en marzo. De confirmarse, sería un giro para una compañía que sostuvo durante años que el iPad y el Mac debían ser experiencias separadas.

Una familia entera detrás del Pro

Junto al modelo con pantalla táctil, Bloomberg apunta a un MacBook Pro de gama baja con chip M6, un iMac renovado y un iPad mini rediseñado con pantalla OLED. Según las filtraciones, el portátil de acceso conservaría el diseño actual y se limitaría a estrenar procesador. Precios, fechas de venta y disponibilidad en España son datos que solo se conocerán cuando Apple los publique el miércoles.

Google quiere que su IA mande más tráfico a las webs

El 15 de octubre, Google anunció en su blog cinco cambios en la forma en que AI Overviews, los resúmenes con IA que aparecen sobre los resultados, y el Modo IA, su búsqueda conversacional, enlazan al resto de internet. Los enlaces más frecuentes y en posiciones más altas dentro del texto de la respuesta son el más visible, y vendrán con una explicación de por qué cada uno resulta útil.

La compañía también prueba un apartado con enlaces a sitios oficiales al comienzo de algunas respuestas, por ejemplo la web de una aerolínea cuando se pregunta por un reembolso. Los carruseles de artículos de actualidad llegan a más países e idiomas, y los enlaces del final de algunas respuestas estrenan miniaturas y un diseño más interactivo.

En los resultados de vídeo del Modo IA, Google ha empezado a probar que aparezcan los nombres de creadores y editores con enlace a su perfil en la búsqueda. Según la empresa, los enlaces integrados ya son mucho más habituales que antes y el uso de Fuentes preferidas se ha multiplicado por más de siete desde principios de año.

Hardware que se toca y respuestas que se leen

Apple y Google no compiten en el mismo terreno, pero las dos quieren ser el punto de partida cuando el usuario se sienta a trabajar o a buscar algo. Apple lo intenta renovando la herramienta con la que se trabaja, y Google convirtiendo la respuesta de IA en la puerta de entrada a la información.

Para el lector, lo útil es separar lo oficial de lo rumoreado. El miércoles se sabrá qué hay de cierto en el MacBook Pro con pantalla táctil, y el efecto real de los cambios de Google dependerá de si esos enlaces acaban recibiendo clics.