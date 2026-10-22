Un fallo de energía en Londres interrumpió Revolut durante horas y expuso su dependencia de Google Cloud

El martes, a la hora del desayuno, intenté pagar en un bar con Revolut y enseguida vi que algo no iba bien. Tuve que recurrir a la tarjeta secundaria que tengo de otro banco, y después se confirmó que el fallo no estaba en el datáfono ni en mi tarjeta. Hubo quejas de usuarios en España, Reino Unido y Francia, y los problemas se alargaron durante horas.

El origen está fuera de Revolut, en la infraestructura de Google Cloud en Londres, donde la entidad apoya parte de sus sistemas. Lo que ocurrió fue un evento de energía en la zona europe-west2-b. Revolut sostiene que el dinero y los datos de sus clientes estuvieron siempre a salvo.

Por qué Revolut depende de Google Cloud

Google Cloud es un alquiler de capacidad informática. Google pone servidores, almacenamiento y redes en sus centros de datos, y empresas como Revolut contratan esa capacidad en lugar de montar la suya. Así pueden crecer sin comprar máquinas para el pico de demanda.

Esa capacidad no se alquila en abstracto. Cada recurso vive en una región, que es un área geográfica como Londres, y dentro de ella en varias zonas, pensadas como compartimentos independientes para que el fallo de una no arrastre al resto.

Revolut reforzó en septiembre de 2025 su alianza con Google Cloud con un contrato plurianual de varios millones de libras. Según la compañía, lo usa tanto para la infraestructura que sostiene sus sistemas como para herramientas de inteligencia artificial contra el fraude.

Una zona de Londres y 28 servicios de Revolut afectados

El problema empezó a las 8.08, hora peninsular española, una hora menos en Londres. Google habló primero de errores elevados y fallos de red intermitentes en la región europe-west2, y después señaló como origen la zona europe-west2-b, una de las tres que componen la región londinense.

Entre los servicios de Google afectados estaban Cloud Run, Google Kubernetes Engine, App Engine y BigQuery Data Transfer Service, piezas habituales para ejecutar aplicaciones y mover datos. La propia Google recomendó a los clientes afectados trasladar sus cargas de trabajo a otra ubicación si les era posible.

La página de estado de Revolut llegó a mostrar 28 servicios marcados como afectados, entre ellos el inicio de sesión, los pagos con tarjeta, las transferencias, los retiros en cajeros y el cambio de divisas. Lloyds, Halifax, HSBC, Royal Mail, DPD o Rightmove también registraron incidencias, y los tribunales británicos tuvieron problemas con su plataforma de vídeo para audiencias remotas.

A lo largo de la tarde, Google daba el problema por mitigado para la mayoría de clientes, aunque avisaba de que algunos aún no podían crear nuevas cargas de trabajo. Revolut confirmó después que todos sus servicios estaban restablecidos.

Por qué una sola zona bastó para tumbar el servicio

Que el dinero y los datos estuvieran seguros es coherente con un corte de energía, que interrumpe el funcionamiento de los servidores pero no tiene por qué borrar lo que guardan. Lo que falló fue la capacidad de operar, y ahí entran dos conceptos distintos. La copia de seguridad garantiza que la información no se pierde. La continuidad del servicio exige tener otro conjunto de servidores listo para asumir el trabajo en cuanto el primero cae.

Una arquitectura bien diseñada reparte los sistemas críticos entre varias zonas de una región para que la caída de una no detenga el servicio. Que el fallo de una sola zona dejara a Revolut con problemas durante horas apunta a que alguna pieza importante seguía dependiendo de ella. Ni Revolut ni Google han detallado todavía cuál.

Hay varias explicaciones posibles. Los sistemas que registran transacciones son los más difíciles de replicar, porque cualquier desfase entre copias puede duplicar o perder una operación. Además, trasladar el trabajo a otra zona exige capacidad libre que no siempre está disponible en plena avería, algo que el aviso de Google sobre las nuevas cargas de trabajo deja entrever.

El plan de Revolut para no depender solo de Google

En julio se informó de que Revolut planeaba usar Amazon Web Services junto a Google Cloud, un esquema multinube para no depender de un único proveedor. Los detalles de ese plan no están claros, así que no se sabe si habría evitado lo ocurrido el martes.

La multinube tampoco es una solución automática. Mantener los mismos sistemas funcionando en dos proveedores cuesta más y complica la operación, y solo sirve si el traslado se ha ensayado antes de que llegue el apagón.

La FCA habla con Google y con las entidades afectadas

El incidente llega pocos meses después de que el Tesoro británico designara a Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft y Oracle como terceros críticos para el sistema financiero, una decisión anunciada el pasado 10 de julio y en vigor desde el 13. Ese régimen permite a los supervisores recopilar información sobre estos proveedores, evaluar su resiliencia y establecer normas específicas para cada uno.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) confirmó que está en contacto con Google y con las entidades afectadas. Espera que las empresas resuelvan los problemas con rapidez, informen a sus clientes y se aseguren de que nadie pierde dinero.

Google ha prometido publicar un análisis cuando concluya su investigación interna. Aclarará por qué falló el suministro en esa zona, pero no tiene por qué explicar por qué los sistemas de cada cliente no cambiaron de zona, y eso le corresponde contarlo a cada empresa.

Qué hacer si tu banco deja de funcionar

A mí me sacó del apuro la tarjeta secundaria de otro banco y algo de efectivo, que evitó que tuviera que poedir ayuda a alguien para hacer la compra. El caso de Revolut es el más visible, pero ese mismo día el mismo proveedor dio problemas a otras entidades. en el Reino Unido.