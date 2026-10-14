Cómo elegir un robot aspirador sin pagar por funciones que no vas a usar

Pruebo bastantes robots aspirador al año y, con el tiempo, aprendes a leer las cajas con cierta escepticismo. Entre lo que anuncian y lo que ocurre en un salón con alfombras, cables y patas de silla puede haber bastante distancia. Las fichas de características tampoco ayudan, porque mezclan pascales, siglas de sensores y extras que mucha gente no entiende ni sabe aplicar. Por eso, antes de que mires cuál tiene más potencia o más funciones, te cuento en qué me fijo yo.

El sensor que decide si el robot se orienta o da vueltas

Lo primero que miro siempre es la navegación, porque es lo que más condiciona la experiencia. Los robots con navegación láser con sensor LiDAR miden con un láser la distancia a paredes y muebles y dibujan un mapa de 360 grados de la casa.

Con ese mapa puedes limpiar por habitaciones, programar zonas y marcar áreas prohibidas desde la aplicación. Además funciona bien en ausencia de luz, así que el robot puede trabajar de noche sin perderse. Su límite es que detecta que hay un obstáculo, pero no sabe qué es. Un calcetín, un cable suelto o lun juguete pueden necesitar sensores adicionales.

Los que llevan navegación por cámara y reconocimiento de objetos identifican zapatos, juguetes o cuencos de mascotas y los esquivan. A cambio dependen de la luz, y un cable oscuro sobre una alfombra oscura o un objeto bajo una silla les cuesta más de ver.

Hay quien prefiere no tener una cámara recorriendo su casa, y lo entiendo. Si es tu caso, revisa los permisos y los ajustes de privacidad de la aplicación, sobre todo en dormitorios y habitaciones infantiles. Los modelos de gama alta suelen combinar los dos sistemas.

Por qué la altura pesa más de lo que piensas

Antes de enamorarte de un modelo, mide el hueco bajo el sofá y la cama. Los robots con torre LiDAR en la parte superior son más altos y pueden quedarse fuera de los muebles bajos, aunque algunos diseños con torre retráctil reducen el problema.

En esto me importa menos el tipo de sensor que la altura concreta de cada modelo, un dato que aparece en su ficha. Un robot que no cabe bajo la cama deja sin limpiar justo esa zona.

Succión, la cifra que más suena y menos dice

La caja suele presumir de succión medida en pascales (Pa). Es un dato que da el fabricante y que, sin pruebas independientes, cuesta comparar entre marcas. Además no dice nada del cepillo, que es la pieza que arranca la suciedad de alfombras y suelos.

Tampoco la confundas con la potencia del motor en vatios. Son magnitudes relacionadas, pero una no equivale a la otra, y una cifra alta en una no garantiza buena limpieza.

Mi criterio es que una succión elevada compensa si tienes alfombras o animales que sueltan pelo. Con suelo duro, pagar por la cifra más alta me parece dinero poco aprovechado.

Mopa y autovaciado, los extras que conviene pensar dos veces

La mopa integrada va bien para mantener el suelo duro entre fregados. Eso sí, fíjate en cómo trata las alfombras, porque algunos modelos levantan el paño al detectarlas y otros no, y eso puede dejártelas húmedas. Para manchas secas y pegadas sigue haciendo falta una pasada a mano.

La base de autovaciado del depósito pasa el polvo del robot a un contenedor mayor, de modo que el mantenimiento se reduce mucho. Es una comodidad de gama alta que ocupa espacio en casa y encarece el conjunto. Sin ella tendrás que vaciar y limpiar el depósito a mano, algo asumible si el robot trabaja unos días a la semana.

Con el control por voz o la detección de objetos con inteligencia artificial aplico la misma regla. Si la aplicación ya te deja programar la limpieza, el extra tiene que resolver un problema real de tu casa.

Una regla sencilla para no equivocarte

En un piso pequeño de suelo duro y sin mascotas, un robot con navegación láser, sin cámara y sin base de autovaciado cubre casi todo. Si hay niños, animales o cables por el suelo, la navegación por cámara empieza a tener peso, siempre que la privacidad no te preocupe.

Y antes de comprar, mira si hay repuestos de cepillos, filtros y paños y si la marca tiene servicio técnico. Un robot sin recambios pierde sentido en cuanto se gasta el primer cepillo.