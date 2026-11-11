Cinco cosas que puedes hacer con el iPhone Duo abierto que no puedes hacer con otro iPhone

El iPhone Duo es perfecto por muchas razones si lo llevas plegado, pero lo interesante empieza cuando se abre. Su pantalla interior de 7,6 pulgadas, un 50 % más grande que la del iPhone 18 Pro Max según Apple, deja espacio para algo que el iPhone nunca había hecho, repartir la pantalla entre varias apps. Apple ha adaptado iOS 27 a ese formato y he probado varias de estas funciones. Algunas son pura comodidad y otras cambian la forma de trabajar con el móvil. Estas son las cinco que más se notan.

1. Dos apps, una pantalla y ningún salto entre ventanas

Split View permite abrir dos apps lado a lado en la pantalla interior, algo que hasta ahora solo ofrecía el iPad. Se puede arrastrar una app hacia un lateral y abrir después la segunda en el hueco libre, o mantener pulsado el icono en la pantalla de inicio y elegir la opción de abrirla en Split View.

El reparto es siempre del 50 %. A diferencia del iPad, el separador no se arrastra para dar más espacio a una de las dos, y la división se mantiene tanto en horizontal como en vertical. Eso limita, pero también simplifica. Safari y Notas, o un documento y el correo, caben sin pelearse con el tamaño de cada ventana.

2. Safari por duplicado para comparar sin pestañas

Split View no obliga a mezclar apps distintas. Apple ha previsto abrir dos ventanas de una misma app, con Safari como ejemplo, para tener dos páginas visibles a la vez y comparar productos o precios sin saltar entre pestañas.

También funciona con otras apps que admiten varias ventanas, como Notas, Mail o Archivos. Basta con abrir la app en Split View y tocar de nuevo su icono, en la pantalla de inicio o en la biblioteca de apps, para que aparezca una segunda ventana junto a la primera.

3. Un atajo para las apps que siempre van juntas

Si hay dos apps que se usan siempre a la vez, no hace falta recomponer la pantalla cada mañana. Apple permite guardar parejas de apps para recuperarlas más tarde, y el gesto consiste en tocar el separador central cuando las dos están abiertas.

A partir de ahí, al abrir una de ellas aparece la otra a su lado. Para deshacer la pareja se arrastra el separador hasta un extremo de la pantalla, y la app que queda vuelve a ocupar todo el espacio. Sirve para combinaciones fijas, como el correo con el calendario o el navegador con las notas.

4. Cambiar de lado sin empezar de cero

Colocar mal una app no obliga a cerrar nada. Se desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la app, se hace una pausa hacia la mitad de la pantalla y se arrastra al lado contrario. Parece un detalle pequeño, pero se agradece cuando los controles de una app quedan demasiado lejos del pulgar.

5. Un vídeo arriba y el trabajo debajo

En vertical, la pantalla interior permite fijar un vídeo en la parte superior y usar otra app justo debajo. Es una forma de seguir una conferencia, un directo o una clase mientras se toman notas o se contesta un mensaje. Es el uso que mejor justifica tener una pantalla de ese tamaño en el bolsillo.

Lo que justifica abrir el plegable

La ventaja del iPhone Duo no es solo tener más pantalla, sino que iOS 27 sabe qué hacer con ella. Split View, las ventanas dobles y las parejas de apps acercan al teléfono una parte de la multitarea del iPad. No hace falta usarlo siempre con dos apps abiertas. Compensa cuando hay que comparar información, redactar mientras se consulta un documento o seguir un vídeo a la vez que se trabaja.

Apple también ha previsto que Siri AI mantenga una conversación en un lado de la pantalla mientras el otro muestra el contenido, pero esa función no está disponible en iPhone en España ni en el resto de la Unión Europea, así que queda fuera de esta lista. La pantalla interior no pretende sustituir a un ordenador ni a una tableta. Sí consigue que algunas tareas dejen de exigir sacar otro dispositivo.