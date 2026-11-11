Un 58 % menos de tiempo y más del 70 % de los informes sin retocar: así es PlanAssist, la IA de Google DeepMind que llega a 15 ayuntamientos ingleses

PlanAssist, la herramienta de inteligencia artificial de Google DeepMind para el Gobierno británico, pasará de 3 a 15 administraciones locales inglesas. En las pruebas de Barnet, Camden y Dorset recortó un 58 % el tiempo que los técnicos dedican a evaluar obras en viviendas.

La ampliación figura en la nota del Ministerio de Vivienda británico del 30 de octubre. Un día después, Owen Larter y David Thacker dieron más detalles en el blog de Google DeepMind. Según la empresa, los técnicos aprobaron sin cambios más del 70 % de los informes del sistema.

Buhardillas, invernaderos y ampliaciones

Quien quiere convertir una buhardilla o ampliar su casa en Inglaterra presenta una solicitud que estudia un técnico municipal de urbanismo. Cada año llegan unas 350.000 solicitudes, y las domésticas suponen casi el 70 %.

Google DeepMind sostiene que suelen ser sencillas de aprobar, aunque consumen demasiada jornada. El propio ministerio reconoce en su blog que muchos vecinos pasan meses esperando una respuesta.

En España también hay quejas parecidas, como las de los constructores de Menorca por retrasos de hasta tres años. Palma, en cambio, logró tramitar una licencia de construcción en solo un mes.

Planos, normas y objeciones vecinales

Primero, el sistema valida los documentos y los planos para comprobar que el solicitante lo ha entregado todo. Después cruza la petición con las restricciones patrimoniales, como las órdenes que protegen ciertos árboles.

También la compara con las normas urbanísticas locales y nacionales, y busca objeciones previas de los vecinos. Al final redacta un informe con sus referencias citadas, que el técnico puede editar antes de decidir.

Debajo funciona Gemini, el modelo de Google presente también en pruebas de ciberseguridad con su versión 4 Carbon. Según la animación oficial, trabaja con formularios, planos, mapas del solar y fotografías.

Paul Maltby, director de servicios públicos de Faculty, explica en la nota oficial que trabajaron con técnicos de los tres municipios. Faculty es la empresa británica que colabora en el desarrollo. El contrato del ministerio con ella y con Google asciende a 8,2 millones de libras.

Ashford, Newcastle y Westminster se suman

Los 12 ayuntamientos nuevos son Ashford, Lambeth, Newcastle, Nottingham, Bristol, Cumberland, North Lincolnshire, Rochdale, Redbridge, South Gloucestershire, Stoke-on-Trent y Westminster. Entrarán en tres grupos durante una fase de 12 meses con expedientes reales.

Google DeepMind indica que esa mezcla de ciudades y zonas rurales servirá para probar la herramienta en contextos diferentes. En junio, el ministerio solo preveía añadir hasta 10 administraciones más.

Si los ensayos salen bien, el Gobierno quiere ofrecerla a toda Inglaterra antes de que termine 2027. Su uso no será obligatorio, aclara la nota.

El objetivo de cuatro semanas

Londres aspira a reducir de ocho a cuatro semanas la tramitación media de estas solicitudes. Kanishka Narayan, ministro de Inteligencia Artificial, cree que las familias recibirán «respuestas más rápidas».

Desde el 31 de octubre, además, los técnicos resuelven los expedientes sencillos sin esperar a una comisión de urbanismo. El Gobierno afirma haber contratado a 420 profesionales de planificación y mantiene su meta de 1,5 millones de viviendas.

Otra pieza es Extract, una inteligencia artificial pública que digitaliza documentos y mapas antiguos, a veces con notas a mano. El Ejecutivo calcula que esa revisión manual ocupa 250.000 horas al año.

Técnicos con la última palabra

Un técnico cualificado tendrá que revisar y aprobar cada evaluación antes de cualquier resolución. «Un técnico de urbanismo humano participará siempre en el proceso de decisión», escribe el equipo de planificación digital del ministerio.

Larter, director sénior de política de IA en Google DeepMind, defiende la herramienta en la nota del Gobierno. Con ella, dice, los técnicos pueden «dedicar más tiempo a decidir sobre las solicitudes y menos al papeleo administrativo».

Chris Williamson, presidente del Real Instituto de Arquitectos Británicos, celebró el experimento en junio. Eso sí, pidió mantener «la supervisión humana crítica» de arquitectos y urbanistas.

Errores y muestra, sin publicar

Ninguna nota revela cuántos expedientes se analizaron, cómo se midió el ahorro o cuántos fallos cometió el sistema. Las cifras proceden de los impulsores del proyecto y no hay una evaluación independiente publicada.

Google DeepMind habla de «hasta» un 58 % en un párrafo y de una media del 58 % en otro. Ese dato mide las tareas de evaluación del técnico, y el vecino espera un plazo bastante más largo.

Los informes sin retoques tampoco equivalen a un porcentaje de aciertos, porque solo reflejan lo que aceptaron los técnicos. La fase de 12 meses dirá si las cuatro semanas son alcanzables.

Los datos se han publicado en la nota del Gobierno británico del 30 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Google DeepMind.