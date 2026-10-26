100 millones de dólares y 6.500 metros cuadrados: Pratt & Whitney ya construye en Polonia la nave que hará piezas críticas del motor del F-35 desde 2028

Pratt & Whitney, la empresa de motores del grupo estadounidense RTX, empezó el 23 de octubre a construir una nave de 100 millones de dólares en Rzeszów (Polonia). Allí fabricará piezas giratorias críticas para motores civiles y militares, entre ellos el F135 que mueve al caza F-35.

Según la nota de RTX, la inversión equivale a 375 millones de zlotys y el edificio tendrá 6.500 metros cuadrados. La compañía calcula que estará en marcha en 2028 y que creará más de 120 empleos.

Primera palada en Rzeszów

La ceremonia se celebró bajo una carpa en los terrenos de la fábrica. Cogieron la pala el presidente de la ciudad, Konrad Fijołek, y el mariscal de la región de Podkarpacie, Władysław Ortyl. También estuvo la gobernadora de la región, Teresa Kubas-Hul.

Por la empresa acudieron Jason Kosmas, que dirige la línea de núcleos de rotor en Columbus (Georgia), y Piotr Owsicki. Este último es el director general de la planta de Rzeszów. Detrás de ellos colgaba una imagen de la futura nave con el logotipo de RTX.

«Hace seis meses hablábamos de esta inversión como un plan», recordó Owsicki, según la nota. Era, dijo, una oportunidad para reforzar a Polonia como centro estratégico de la compañía. «Hoy empezamos a convertir ese plan en realidad», añadió.

Discos forjados para el F135

La empresa había presentado el proyecto en Katowice el 22 de abril. En aquel anuncio explicó qué haría la nave. Albergará el tratamiento térmico, el mecanizado y la inspección de piezas hechas por forja isotérmica.

En ese tipo de forja, el molde y el metal están a la misma temperatura durante todo el proceso. Eso permite dar formas muy precisas a aleaciones difíciles de trabajar. Es el caso de los discos que giran dentro del compresor y de la turbina de un motor a reacción.

«Esta inversión refleja nuestro compromiso de aumentar la capacidad de producción», afirmó Owsicki en abril. El objetivo, según aquella nota, es «entregar más, más rápido».

Una séptima prensa en Georgia

La obra polaca va ligada a otra inversión anunciada en febrero en Estados Unidos. Pratt & Whitney destina 200 millones de dólares a una séptima prensa de forja isotérmica en Columbus Forge. Esa planta de Georgia también debe arrancar en 2028.

Columbus Forge fabrica álabes y discos de compresor y discos de turbina. Salen de allí para el GTF, para el F135 y para otros motores de la marca. Según RTX, las dos obras juntas elevarán un 30 % la producción de esas piezas críticas.

El presidente de Pratt & Whitney, Shane Eddy, explicó en febrero cuánto ha crecido Columbus. «Desde 2008 hemos invertido más de 1.000 millones de dólares» en esas instalaciones, dijo, según la nota de la compañía.

Del caza furtivo al Airbus

El F135 impulsa las tres versiones del F-35 Lightning II. Entre ellas está la de despegue corto y aterrizaje vertical del F-35B. Pratt & Whitney dice haber entregado más de 1.300 motores de serie a 20 países aliados.

La ficha del motor que publica la empresa le atribuye más de 40.000 libras de empuje, unos 178 kilonewtons. Parte del trabajo ya se hace fuera de Estados Unidos. Finlandia ya ensambla en casa el motor del F-35 para sus propios cazas.

Rzeszów no trabaja solo para el F-35. Según RTX, la planta fabrica el sistema de engranajes que mueve el ventilador del GTF, el motor de muchos Airbus A320neo. También hace estructuras fijas del F100 y piezas clave del F135.

En sus naves se montan además motores para helicópteros, aviones de negocios y aviación general. Son los de las familias PT6, PW200, PW500/600 y PW800.

Otros programas militares de la marca van en sentido contrario. Estados Unidos ha dado luz verde a los motores Rolls-Royce que sustituirán a los TF33 del B-52, fabricados por Pratt & Whitney.

Más de 9.500 empleados polacos

Polonia es el país donde RTX tiene su mayor inversión y su mayor plantilla fuera de Estados Unidos. La nota de octubre habla de más de 9.500 empleados. Trabajan en Collins Aerospace, Pratt & Whitney y Raytheon.

En abril, la cifra que daba la compañía era de más de 9.400 personas. Los más de 120 puestos nuevos de Rzeszów se sumarán cuando la nave entre en servicio.

RTX no detalla qué piezas

La nota de RTX no dice qué piezas concretas del F135 saldrán de la nueva nave. Tampoco da una cifra de unidades al año.

Falta también el reparto del aumento del 30 % entre la prensa de Georgia y la planta polaca. La compañía lo presenta como un resultado conjunto.

Las fechas son, además, una previsión de la empresa. Las dos obras tienen 2028 como año de arranque y no hay un calendario por fases publicado.

La nota de RTX sobre el inicio de las obras se publicó el 23 de octubre de 2026 en su sala de prensa.

Crédito de la imagen: RTX / Pratt & Whitney.