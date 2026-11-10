Dos noches en un plazo de 10 días bastan: Samsung activa en el Galaxy Ring la detección de signos de apnea del sueño con el aval de la FDA y de Corea

Samsung activó a comienzos de noviembre una versión mejorada de su detector de apnea del sueño en el Galaxy Ring. La FDA estadounidense la autorizó en julio y el MFDS, el regulador sanitario de Corea del Sur, en octubre. El usuario necesita dos noches de datos válidos dentro de un plazo de 10 días.

La empresa surcoreana se presenta en su nota de prensa como «la primera compañía del mundo» con esta función en un anillo inteligente. Esa primacía la reclama la propia Samsung. Hasta ahora, el sistema funcionaba solo en sus relojes, y el debate sobre qué miden los anillos frente a los relojes sigue abierto.

Diez días para reunir datos

La aplicación encargada de todo esto se llama Samsung Health Monitor. Según la nota, es un programa médico de venta libre, formado solo por software. Busca signos de apnea del sueño de moderada a grave en personas de 18 años o más.

Jongmin Choi dirige el grupo de I+D de Salud de la división móvil de Samsung Electronics. En el comunicado asegura que la compañía quiere hacer del sueño «una parte sencilla y fluida de la vida cotidiana». También promete herramientas para «detectar posibles primeros signos de apnea del sueño».

La página de soporte de Samsung en Estados Unidos aclara qué cuenta como noche válida. El usuario debe dormir al menos cinco horas con el reloj o el anillo puesto. Tras la segunda noche, ya puede abrir la evaluación en la aplicación.

Alteraciones respiratorias por cada hora

Samsung explica que el nuevo algoritmo analiza las constantes vitales con más profundidad durante el sueño. Ahora informa del nivel de alteraciones respiratorias detectadas. La versión anterior se quedaba en una evaluación del riesgo.

Las pantallas de muestra que acompañan al comunicado enseñan cómo se presenta ese dato. En el ejemplo aparecen dos registros, con 16 y 28 alteraciones, y una estimación de 22 por hora. Debajo hay un botón para compartir el resultado en PDF.

Una barra de la aplicación clasifica las alteraciones en tres niveles, mínimas, ocasionales y frecuentes. En la simulación, el resultado cae en el tramo de frecuentes y el reloj aconseja pedir una evaluación al médico.

Esas imágenes son simulaciones ilustrativas, como advierte un rótulo de la propia compañía. Las cifras no corresponden a ningún paciente real, y la pantalla de muestra habla de un reloj. El ejemplo recuerda además que una media de 15 alteraciones por hora indica, según las pautas generales, una respiración muy deteriorada.

De los relojes al dedo

La primera autorización de la FDA para esta función llegó en febrero de 2024, por la vía De Novo. Aquella decisión de la agencia hablaba de un reloj y un teléfono Galaxy. Fijaba el uso en adultos de 22 años o más, durante dos noches de control.

Con la versión nueva, la edad mínima baja a los 18 años y el anillo entra en la lista. Samsung ya había pasado por la agencia con otro producto, los Galaxy Buds autorizados como audífonos.

Quienes ya tienen un diagnóstico de apnea quedan fuera del uso previsto. La página de soporte excluye también a personas con párkinson, temblor, insuficiencia cardíaca congestiva o fibrilación auricular. Lo mismo vale para la EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema y la fibrosis pulmonar.

El indicador, hacia la palma

Las instrucciones de Samsung piden un anillo ni muy apretado ni muy suelto. Su indicador de orientación debe mirar hacia la palma de la mano. Si la medición falla, la marca sugiere moverlo a una parte más gruesa del dedo.

En cuanto a los relojes, la nota exige un Galaxy Watch9 con Wear OS 7.0 o superior. Los Watch7 y Watch8 llegarán con futuras actualizaciones. La página estadounidense añade que el software se distribuye durante noviembre de 2026, meses después de presentar los relojes Watch Ultra2 y Watch9.

España sigue sin calendario

La nota global no enumera los países donde ya está disponible la función. Solo cita la autorización de la FDA en Estados Unidos y la del regulador de Corea del Sur, y añade que Samsung seguirá ampliando la disponibilidad. La edición de Samsung Malasia precisa que allí el anillo, el Watch Ultra2 y el Watch9 no la tendrán hasta nuevo aviso. Ningún comunicado consultado menciona a España, de modo que no consta si llegará ni cuándo.

Tampoco publica en el comunicado datos de precisión del anillo frente a una prueba de sueño en laboratorio. La marca advierte de que la herramienta no está pensada para sustituir el diagnóstico y el tratamiento de un profesional sanitario.

Samsung pide además no cambiar ninguna medicación a partir de estos resultados sin hablar antes con el médico. El embarazo, la gripe, las alergias o el asma pueden alterar la lectura.

La nota se ha publicado en Samsung Newsroom. La compañía investiga esta misma función junto a la Universidad de Stanford.

Crédito de la imagen: Samsung Electronics.