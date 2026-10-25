Adiós a los coches en la fábrica de Volkswagen de Osnabrück: tras 125 años de historia, un inversor de Tel Aviv quiere convertirla en una planta de defensa aérea con Rafael

Volkswagen dejará de fabricar coches en Osnabrück en el verano de 2027 y ha pactado la posible venta de la planta, con 125 años de historia industrial, a Aurelius Capital, una sociedad de inversión con sede en Tel Aviv, que quiere convertirla junto al Estado de Baja Sajonia en un centro de producción para seguridad y defensa. El primer proyecto previsto es una colaboración con la israelí Rafael Advanced Defense Systems para la posible fabricación de sistemas y componentes de defensa aérea destinados a Alemania y al resto de Europa.

El acuerdo se firmó el lunes 7 de septiembre de 2026 en la propia fábrica, según la nota de prensa del Grupo Volkswagen, que lo presenta como un pacto sobre la posible venta de la sociedad Volkswagen Osnabrück GmbH. Aurelius se quedaría con la mayoría del capital y el Land de Baja Sajonia entraría como segundo socio.

Coches hasta el verano de 2027

Volkswagen ya había decidido en 2024 que la fabricación de vehículos en Osnabrück terminaría en el verano de 2027, y la nota recuerda que el grupo acompañará el traspaso aportando su experiencia industrial, su capacidad de desarrollo e industrialización y la infraestructura que ya existe en la planta.

Según el grupo, la fábrica ha funcionado durante años como centro de competencia para series pequeñas y vehículos especiales, y la idea es que se transforme paso a paso en un centro de competencia para soluciones de seguridad y defensa.

Rafael, socio del primer proyecto

Rafael Advanced Defense Systems, la empresa pública israelí que desarrolló la Cúpula de Hierro, es el socio elegido para arrancar.

La nota de Volkswagen habla de la «posible fabricación de sistemas y componentes para sistemas de defensa aérea» para Alemania y Europa, sin precisar qué sistema concreto se produciría en Osnabrück. Según el comunicado, Rafael pondría la tecnología y los trabajadores de Osnabrück se encargarían de montar la fabricación y llevarla a escala industrial, con la vista puesta en sumar después otros socios a la nueva sociedad.

Un inversor de Tel Aviv

Aurelius Capital se define, según la descripción que incluye Volkswagen en su nota, como una sociedad de inversión internacional con sede central en Tel Aviv que invierte en empresas tecnológicas centradas en defensa, ciberseguridad, inteligencia artificial e infraestructuras críticas.

Su director general, Tomer Jacob, justificó el interés por la fábrica con lo que ya hay en ella. «Osnabrück trae algo que no se puede construir desde cero: muchos años de experiencia con productos exigentes, procesos de fabricación precisos y alta calidad», dijo en el comunicado.

El presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, unió el acuerdo al nuevo contexto de seguridad en Europa. «Al mismo tiempo, nuestra situación de seguridad y nuestra necesidad de protección han cambiado de forma radical», declaró, antes de añadir que Alemania y Europa deben reforzar sus capacidades y ganar independencia.

Más de 1.200 empleos con futuro

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, defendió en la misma nota que la empresa asume su responsabilidad con Osnabrück y que el pacto da a la planta un nuevo futuro industrial. El grupo llevaba desde 2024 buscando una salida para esta fábrica dentro de su plan de recorte de capacidad en Alemania, un proceso que también afecta a otras plantas como la de Neckarsulm, donde se ensambla el Audi A8.

Daniela Cavallo, presidenta del comité de empresa general y del grupo Volkswagen, dio la cifra que más interesa a la plantilla. «Más de 1.200 personas tienen ahora una perspectiva de futuro en su centro de trabajo», afirmó, y recordó que el comité seguirá negociando para que haya salida para toda la plantilla fija.

Christiane Benner, presidenta del sindicato IG Metall y vicepresidenta del consejo de supervisión de Volkswagen, puso el matiz sindical en el comunicado. «El paso de hoy abre oportunidades para el centro, pero no exime a Volkswagen de la tarea de crear también perspectivas de futuro fiables para el resto de los empleados», declaró.

Osnabrück se suma así a los planes de la industria europea, que estudia desde hace meses convertir plantas de coches en fábricas de defensa para aprovechar líneas con capacidad de sobra.

Sin precio, contrato ni calendario

Lo que se firmó en Osnabrück son las bases de una venta, no la venta. Según la nota, el cierre depende de los acuerdos finales, de que lo aprueben los órganos de las empresas y de que lo revisen las autoridades, y Volkswagen no ha dado precio.

Tampoco hay fecha para la primera pieza de defensa ni una cifra de cuántos trabajadores actuales pasarán a la nueva empresa. Volkswagen dice que informará de las actividades, el calendario y el empleo cuando tenga resultados fiables, un compromiso que enmarca en su plan de futuro.

En el caso de Rafael, la nota no nombra ningún sistema concreto. La empresa fabrica la Cúpula de Hierro y la Honda de David, aunque ni Volkswagen ni el Gobierno de Baja Sajonia han dicho que vayan a montarse en Osnabrück.

La información se ha publicado en la nota de prensa del Grupo Volkswagen del 7 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Volkswagen AG.