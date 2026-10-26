Bloques de 1.500 toneladas que viajan en barcaza: así quiere Blue Energy fabricar centrales nucleares en astilleros y encenderlas en 36 meses

Blue Energy, una empresa estadounidense fundada en 2023 por el ingeniero nuclear Jake Jurewicz, quiere fabricar centrales nucleares en astilleros. Construiría bloques de unas 1.500 toneladas, los llevaría en barcaza y montaría cada unidad en un solo año.

La compañía cree que puede bajar la obra de más de diez años a unos 36 meses, según MIT News del 22 de octubre de 2026. Para sus proyectos posteriores calcula unos 5.000 dólares por kilovatio. La energía de Vogtle, en Georgia, cuesta más del doble.

Su primer proyecto es una planta de 2,5 gigavatios en Victoria (Texas). Arrancaría con gas en 2030 y sumaría reactores nucleares desde 2032.

Bloques de 1.500 toneladas en barcaza

Jurewicz, fundador y consejero delegado, lo resume en una frase de la nota del MIT: «El problema nuclear es un problema de construcción». En su opinión, a Estados Unidos le falta nuclear porque se le da muy mal construirla.

Los astilleros del petróleo y el gas en alta mar ya fabrican a diario grandes estructuras de acero. Tienen miles de soldadores y electricistas, además de grúas enormes. En sus naves se puede automatizar más y hay menos imprevistos que a pie de obra.

En su página sobre el método, Blue Energy explica que por carretera solo viajan piezas de 25 a 250 toneladas. En barcaza caben módulos de 1.000 a 15.000 toneladas, y casi todo el trabajo se hace fuera del emplazamiento.

Cada bloque, al que la empresa llama Blue Block, llega con la mecánica, la electricidad y las tuberías ya instaladas. Según Jurewicz, se entrega listo para funcionar.

Primero gas, después cinco SMR

La planta de Victoria tendrá dos fases. En 2030, dos turbinas de gas 7HA.02 de GE Vernova darían alrededor de 1 gigavatio a un centro de datos cercano. Desde 2032 se añadirían 1,5 gigavatios con hasta cinco reactores modulares pequeños.

Un reactor modular pequeño, o SMR, es un reactor compacto pensado para fabricarse en serie. El elegido es el BWRX-300 de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, de agua en ebullición. Su primera unidad se construye ahora en la central canadiense de Darlington.

El orden tiene una razón económica. Blue Energy levanta desde el principio todo el sistema de turbinas de vapor y lo alimenta primero con gas. Así puede financiar la obra como una central de gas, con un dinero más barato.

Las dos compañías firmaron el 13 de agosto de 2026 un acuerdo para la siguiente fase. Cubre la ingeniería, la licencia y el análisis de seguridad, y la decisión final de inversión está prevista para 2027.

Una tesis sobre plataformas petrolíferas

Jurewicz creció en Chicago y trabajó como delineante de obra durante el instituto. En el MIT estudió ingeniería nuclear y física. Después hizo un máster en el Departamento de Ciencia e Ingeniería Nuclear.

Su tesis comparaba las obras de petróleo y gas en alta mar con las nucleares. También estudió los astilleros nucleares de Estados Unidos y Corea del Sur. «Si intentas resolver el problema de la construcción, busca industrias paralelas donde ya lo hayan resuelto», explica en MIT News.

Antes de fundar la empresa trabajó en estrategia en la eléctrica Exelon. Al crear Blue Energy eligió un reactor convencional y ya aprobado, para no sumar riesgos tecnológicos a los de la obra.

Permiso de obra ante la NRC

El 16 de septiembre de 2026, Blue Energy presentó la primera parte de su solicitud a la Comisión Reguladora Nuclear (NRC). La empresa dice que es una de las cinco compañías que han dado ese paso en esta nueva oleada nuclear.

La solicitud pide empezar trabajos limitados, como las cimentaciones profundas del primer reactor. La NRC ya abrió esa vía a los dos reactores de Holtec junto al lago Míchigan. El paquete incluye un informe ambiental de casi 300 páginas.

«Es un trabajo serio hecho por gente seria para un proyecto serio», dijo Jurewicz en el comunicado. La segunda mitad llegará en el segundo semestre de 2027, tras un año de toma de datos en el emplazamiento.

La empresa asegura que ha reunido más de 400 millones de dólares, con inversores como Constellation. Su socio para el centro de datos es Crusoe, una firma de infraestructura para inteligencia artificial.

Conversación entre Blue Energy y GE Vernova Hitachi sobre cómo acelerar la construcción de centrales nucleares. Vídeo: GE Vernova

Diez años frente a tres

Según los datos que recoge el MIT, la central nuclear media acaba costando el doble de lo previsto. Georgia encendió en 2023 la unidad 3 de Vogtle con siete años de retraso. Era el primer reactor nuevo de Estados Unidos en más de 30 años.

Blue Energy sitúa una nuclear tradicional en unos 15.000 dólares por kilovatio. Para Jurewicz, el gran freno son los sobrecostes: «Hay un punto muerto sobre quién va a asumir el riesgo de que la obra se dispare».

En su planteamiento, ni el Gobierno ni las eléctricas ni las grandes tecnológicas aceptan ese riesgo. Los astilleros sí podrían, porque fabrican en sus propias naves y a precio cerrado.

La apuesta llega en pleno auge de los reactores pequeños. Kairos Power prepara un reactor de sal fundida para Google, y Rafael Grossi, desde el OIEA, habla de un nuevo optimismo nuclear.

Todavía sin astillero ni permiso

Las cifras de Blue Energy son, por ahora, objetivos de la propia empresa. Los 5.000 dólares por kilovatio se refieren a proyectos posteriores, no a Texas. Las fuentes oficiales tampoco dicen qué astillero hará los primeros bloques.

La NRC no ha concedido aún el permiso de construcción. La parte nuclear depende de la solicitud de 2027, y el primer BWRX-300, en Darlington, no estará listo hasta finales de la década.

En sus primeros años, además, la planta de Victoria funcionará solo con gas natural. El salto a la nuclear dependerá de la licencia, de la inversión y de los plazos reales de los astilleros.

La información se ha publicado en MIT News el 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Blue Energy.