Hasta un 60 % más rápida al arrancar y ventanas hasta un 65 % más veloces: así es la nueva app de Xbox para PC que Microsoft ya deja probar a los Insiders

Microsoft abrió el 5 de noviembre de 2026 una versión renovada de la app de Xbox para PC a los miembros del programa Xbox Insider. Según sus propias pruebas, arranca hasta un 60 % más rápido. El anuncio lo firma Jason Beaumont, vicepresidente de Xbox Experiences, en la web oficial Xbox Wire.

Los cambios alcanzan también a la web de juego en la nube y a las apps para televisores y visores. Beaumont resume el propósito en una frase: hacer Xbox «más rápido, más sencillo y más familiar allí donde juegues». La compañía añade que ha escuchado «dónde podía mejorar la experiencia».

Tres porcentajes de velocidad

Inicio, Tienda y Game Pass cargan hasta un 50 % más rápido en la versión de prueba. Las ventanas internas de la aplicación ganan todavía más: hasta un 65 %, de acuerdo con la nota de Xbox Wire.

Todas las cifras llevan la fórmula «hasta». Describen, por tanto, el techo de la mejora medida por Microsoft. La compañía no publica una media.

El rediseño toca también las tarjetas de los juegos, la página de Inicio, los Ajustes y las animaciones. La barra lateral de la imagen oficial agrupa Inicio, Biblioteca, Game Pass y Tienda. Debajo aparece la lista de amigos.

Una biblioteca con filtros nuevos

Para la Biblioteca, Beaumont promete «navegación más sencilla, filtros actualizados y nuevas formas de organizar tus juegos». El buscador también crece. Ahora localiza juegos instalados, complementos y personas.

Con esta versión, Amigos y las funciones sociales pasan a la navegación principal. No es el primer retoque importante de esta aplicación.

En octubre de 2024, Microsoft unificó en una sola página de Inicio las pestañas de Game Pass y Microsoft Store. Aquella novedad llegó primero a los Insiders de la PC Gaming Preview.

Esa página reunía lanzamientos, ofertas, colecciones personalizadas y un apartado para retomar partidas, llamado «Jump back in». La imagen oficial de la versión actual conserva ese mismo apartado, ahora junto a otra fila dedicada a Game Pass.

Cinco contrastes en play.xbox.com

La web de juego en la nube se extenderá sola a más jugadores durante las próximas semanas. Quien no quiera esperar puede entrar ya en play.xbox.com, según indica la compañía.

Ese diseño viene de la vista previa pública del 26 de enero de 2026, presentada por el jefe de producto Patrick Siu. En aquel momento había que activarla a mano en los ajustes de xbox.com/play, y la propia Xbox avisaba de que algunas funciones podían faltar o comportarse de otra forma. Ahora suma una pestaña de Biblioteca con los juegos disponibles en la nube, que se pueden ordenar y filtrar.

«El modo escritorio aprovecha mejor el espacio en PC y pantallas más grandes», escribe Beaumont. La web gana además modos claro y oscuro y cinco opciones nuevas de alto contraste. La nota no detalla cómo se llama cada una.

Televisores y visores en camino

Las apps de juego en la nube para televisores y visores de realidad virtual compatibles empiezan a recibir el mismo aspecto. También heredan la navegación nueva. Microsoft no da modelos concretos.

Mientras tanto, otros títulos del catálogo siguen sumando plataformas. Metro Redux ya entra en Xbox Play Anywhere, en un momento marcado por el enfriamiento de las ventas de consolas.

Quince horas mensuales en la nube

El lavado de cara coincide con otra decisión menos amable. Xbox anunció en septiembre que, desde noviembre, Game Pass incluiría horas fijas de juego en la nube. Son 15 al mes en Ultimate, 10 en Premium y 5 en Essential.

La compañía calculó que la medida afectaría al 4 % de los suscriptores. OKdiario ya explicó cómo queda ese límite de 15 horas. La nota del 5 de noviembre no relaciona ambos anuncios.

En septiembre, Xbox dejó pendientes varios detalles para más adelante. Entre ellos estaban el precio de las horas adicionales, que puede variar según el mercado, los juegos elegibles y la manera de consultar el tiempo restante. La entrada sobre la nueva interfaz no resuelve ninguna de esas tres dudas.

Pruebas internas sin segundos publicados

Una nota al pie advierte de que los resultados «se basan en nuestras pruebas y pueden variar según el dispositivo». Microsoft no ofrece tiempos en segundos. Tampoco describe los equipos utilizados, así que ese 60 % no se puede traducir a una espera concreta.

Falta igualmente una fecha para que la nueva app llegue a todos los usuarios de Windows. La entrada no menciona España ni ningún otro país.

Hasta entonces, solo podrán comprobar las mejoras quienes se apunten con la aplicación Xbox Insider Hub.

La nota se ha publicado en Xbox Wire el 5 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Xbox Wire.