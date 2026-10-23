Ángel Moya: «La ley permite a un presunto depredador sexual de menores trabajar de profesor»

El profesor detenido hace unos días por agresión sexual a 12 alumnos del colegio de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, ya fue arrestado en el año 2024 por agredir a otro niño, pero aun así se renovó en 2025 el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual que le permitía seguir trabajando rodeado de menores, sus presas.

«Lamentablemente, en España, la ley permite a un presunto depredador sexual de menores continuar trabajando de profesor hasta no tener una condena en firme. Ni siquiera te exigen renovarlo cada cierto tiempo, solo se hace si el colegio o la entidad en la que la persona vaya a trabajar con menores te pide una actualización», explica Ángel Moya, redactor de sucesos de OKDIARIO.

Éste es el caso de Mario, el profesor detenido hace una semana en Madrid por agresión sexual a sus alumnos. «Él ya fue arrestado en 2024 por agresión sexual a un alumno y quedó en libertad provisional con una simple orden de alejamiento del niño. Al no haberse celebrado el juicio aún, no existe condena en firme, y el profesor pudo sacarse en 2025 el certificado de ausencia de delitos sexuales y trabajar en otro colegio, hasta que ha sido arrestado por hechos cometidos en el primero de los centros entre los años 2021 y 2024», puntualiza el periodista.

Los otros centros escolares desconocían la situación personal del profesor que estaba pendiente de juicio por agredir al menor en el año 2024: «Si un juez no lo evita con una orden cautelar que le dificulte trabajar con menores hasta el juicio, en España, un presunto depredador sexual de menores ya detenido y en libertad provisional puede seguir accediendo a menores de edad, a ver cómo le explican eso a los padres de los 13 menores que ya le han acusado en sus declaraciones ante la Policía, y a los padres de los casos que están por venir en esta investigación», concluye.