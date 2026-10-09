Zaragoza se incorpora a la red de boutiques propias de IQOS en España con la apertura de un nuevo espacio en pleno centro de la ciudad, en la calle del Coso, 15, en la esquina con Alfonso I. La inauguración, celebrada en vísperas de las fiestas del Pilar, marca un nuevo paso en la expansión de Philip Morris y convierte a la capital aragonesa en la octava ciudad española en contar con una tienda propia de la marca y en la segunda en estrenar el concepto Boutique 2.0. Así, el diseño de este nuevo concepto se encuentra ubicado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Las Palmas y Zaragoza.

Y es que, en apenas una década, Philip Morris ha llevado a cabo una profunda transformación de su negocio, logrando que los productos sin humo pasen de no aportar ingresos a representar el 42% de las ventas netas globales. Sus productos sin humo están presentes en 109 mercados y superan los 43 millones de usuarios adultos en todo el mundo.

La presentación corrió a cargo de Juan Páramo, director de Comunicación de Philip Morris, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la voluntad de integrar elementos propios de Zaragoza en el espacio. La inauguración contó también con la participación de Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España; Alejandro Flores, director de Marketing de IQOS, y el artista zaragozano Roberto Coromina, autor de la instalación artística que preside el establecimiento.

La apertura de Zaragoza marca un nuevo hito al ser la segunda Boutique 2.0 a nivel nacional, y se une a las recientes aperturas internacionales de Seúl, Munich, Milán o Dubái, con un concepto de espacio híbrido y experiencial de última generación que redefine la interacción con el usuario, estrenando su tecnología de personalización de vanguardia que permitirá una experiencia única para los usuarios aragoneses.

Para Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España, «la apertura de Zaragoza refuerza nuestra estrategia de crecimiento en España y amplía una red propia que desempeña un papel clave en la transformación del negocio. Estos espacios nos permiten ofrecer a los fumadores adultos información rigurosa y acompañamiento para facilitar su transición del cigarrillo a alternativas sin humo respaldadas por la ciencia».

Además, reconoció que «la apertura tiene además un significado personal. Destacó la satisfacción de regresar a su ciudad para inaugurar un espacio de estas características, coincidiendo con los días previos a las fiestas del Pilar. La directiva enmarcó la nueva boutique en la transformación que la compañía viene desarrollando desde hace casi dos décadas, con la innovación, la tecnología y la investigación como ejes de su estrategia de productos sin humo».

Según explicó, Philip Morris ha invertido más de 14.000 millones de euros en investigación e innovación desde el inicio de este proceso, que tuvo uno de sus principales hitos en el lanzamiento de IQOS en Japón e Italia en 2014. La compañía sostiene que su estrategia busca ofrecer alternativas a los fumadores adultos que, de otro modo, continuarían fumando cigarrillos convencionales. No obstante, recuerda que la opción más recomendable para la salud es abandonar por completo el consumo de tabaco y nicotina y que los productos sin humo no están exentos de riesgo.

Vidal señaló que, en Aragón, el 23,8 % de la población adulta todavía fuma cigarrillos convencionales, según los datos citados durante la presentación. Una cifra que, a juicio de la directiva, «evidencia el recorrido que aún queda por hacer en la transición hacia alternativas sin combustión». En este contexto, defendió que las boutiques pueden desempeñar un papel informativo para que los consumidores adultos conozcan las distintas opciones disponibles y sus características.

Una experiencia más inmersiva y personalizada

Por su parte, Alejandro Flores explicó que la principal diferencia del concepto Boutique 2.0 reside en la experiencia que ofrece al visitante. El espacio está diseñado para que los usuarios adultos puedan descubrir las tecnologías, explorar el catálogo de productos y conocer las opciones de personalización de los dispositivos a través de un recorrido interactivo y sensorial.

La boutique reúne las distintas categorías de productos sin humo de la compañía: dispositivos de tabaco calentado IQOS, cigarrillos electrónicos VEEV y bolsas de nicotina ZYN. Durante la visita, los usuarios pueden consultar información sobre las características de cada producto mediante pantallas interactivas y descubrir distintos aromas a través de una instalación específica. Estas experiencias están orientadas a adultos y no eliminan los riesgos asociados al consumo de nicotina, una sustancia adictiva.

La personalización constituye otro de los elementos centrales del establecimiento. «Los clientes pueden explorar accesorios y opciones para adaptar sus dispositivos, con detalles específicos inspirados en Zaragoza. La identidad local también está presente en elementos cotidianos del espacio, como los vasos de café pintados a mano con el perfil urbano de la ciudad», aseguró Álex Flores.

El cierzo como inspiración artística

Uno de los elementos más singulares del nuevo espacio es la instalación creada por Roberto Coromina, artista contemporáneo nacido en Zaragoza. La obra parte de un fenómeno inseparable de la identidad local: el cierzo, un viento que los zaragozanos conocen por su intensidad y por la huella física que deja, especialmente durante los meses más fríos.

El reto creativo consistía en representar algo que no se puede ver, pero sí sentir. Coromina explicó durante la presentación que su trabajo buscaba trasladar esa experiencia física a una pieza visual y tridimensional. Acostumbrado a trabajar con la geometría, el artista exploró formas, volúmenes y colores para evocar la fuerza del viento y su carácter a veces cortante.

La elección del cierzo surgió de las conversaciones entre el equipo de la marca y el artista sobre cómo incorporar un elemento genuinamente zaragozano. La propuesta pretende que el establecimiento no sea únicamente un espacio comercial, sino también un lugar con referencias reconocibles para quienes viven en la ciudad.

Durante el acto, Vidal bromeó sobre la dificultad de explicar el cierzo a quienes no lo han experimentado. La intensidad del viento, señaló, solo se comprende de verdad cuando se afronta en una esquina zaragozana en pleno invierno. Una sensación que Coromina ha tratado de convertir en materia artística, trasladando a la instalación una experiencia compartida por generaciones de habitantes de la capital aragonesa.