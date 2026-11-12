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Fiebre, tos, malestar general o dificultad para respirar son síntomas habituales de distintas infecciones respiratorias, pero también pueden ser las primeras manifestaciones de una neumonía. Esta enfermedad, que afecta al tejido pulmonar y que, según el Ministerio de Sanidad, registró en España una incidencia de 5 casos por cada 1.000 habitantes en 2023, puede confundirse inicialmente con una gripe o una bronquitis, por lo que resulta fundamental reconocer sus signos de alarma y consultar de forma precoz para evitar complicaciones.

Con motivo del Día Mundial de la Neumonía, especialistas de los hospitales Vithas de la Comunidad Valenciana explican cuáles son las principales señales de alarma, qué grupos presentan mayor riesgo y cómo prevenir esta enfermedad.

El Dr. David Rafael Ferrando, neumólogo del Hospital Vithas Valencia Consuelo, explica que «podemos pensar que una infección puede complicarse con una neumonía ante la persistencia de la fiebre, escalofríos, la aparición de tos productiva (con mucosidad), dolor en el costado o sensación de falta de aire (disnea)».

Aunque los síntomas de las infecciones respiratorias pueden solaparse, existen algunas diferencias orientativas. Mientras que el catarro provoca principalmente congestión nasal y dolor de garganta, y la gripe aparece de forma brusca con fiebre, malestar y dolores musculares, la neumonía suele acompañarse de fiebre persistente, escalofríos, expectoración, dolor torácico y dificultad respiratoria.

En este sentido, el Dr. Iván Arroyo, neumólogo del Hospital Vithas Aguas Vivas, destaca la importancia de vigilar la evolución de la infección. «Debes encender las alertas si notas fiebre alta que reaparece o no cede después de unos días de mejoría, falta de aire o respiración rápida al caminar, dolor punzante en el pecho al respirar hondo o toser, una tos que empeora con moco espeso y verdoso, o un decaimiento y debilidad extrema inusuales».

El Dr. Juan Carlos Padilla, neumólogo del Hospital Vithas Medimar, refuerza esta idea: «la dificultad para respirar, el dolor torácico intenso, la fiebre elevada que no remite, la tos con sangre o el empeoramiento rápido del estado general requieren valoración sanitaria. En personas mayores, la confusión o la somnolencia también pueden ser señales de alarma, mientras que en niños pequeños conviene vigilar la respiración agitada, el hundimiento de las costillas o el rechazo de la alimentación».

Colectivos más vulnerables y medidas de prevención

Aunque cualquier persona puede desarrollar una neumonía, algunos grupos presentan un mayor riesgo de complicaciones. La Dra. Paola Lizarzábal, neumóloga del Hospital Vithas Castellón, señala que “los grupos con mayor riesgo de complicaciones son las personas mayores de 65 años, los niños pequeños, especialmente menores de dos años, los pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las personas con enfermedades cardiovasculares, los pacientes inmunodeprimidos, las embarazadas y las personas con obesidad o enfermedades metabólicas».

El riesgo de infecciones respiratorias aumenta especialmente durante el otoño y el invierno debido, entre otros factores, a que pasamos más tiempo en espacios cerrados y peor ventilados, lo que facilita la transmisión de virus. Por ello, la Dra. Amina Bekki, neumóloga del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, recomienda «mantener al día la vacunación frente a la gripe, la covid-19 y el neumococo en los grupos indicados». Asimismo, aconseja que las personas con enfermedades crónicas consulten con su médico sobre las vacunas recomendadas y realicen controles respiratorios periódicos cuando existan factores de riesgo como tabaquismo, exposición a contaminantes, enfermedades autoinmunes o inmunodepresión.

Otras medidas preventivas son mantener una adecuada higiene de manos, ventilar los espacios interiores, utilizar mascarilla cuando se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto con personas vulnerables durante la infección y mantener hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio físico y evitar el tabaco.

El diagnóstico precoz, clave para evitar complicaciones

Una neumonía no diagnosticada o tratada adecuadamente puede evolucionar hacia complicaciones como la sepsis o el derrame pleural y afectar también al sistema cardiovascular. La Dra. Rosaly Moreno, jefa de Neumología del Hospital Vithas Valencia Turia, subraya la importancia de una valoración especializada. «En la actualidad, contamos con ecografías pulmonares y pleurales que permiten detectar esta enfermedad de forma rápida y precisa dentro de la propia consulta».

La especialista destaca que el diagnóstico y tratamiento tempranos ayudan a evitar hospitalizaciones y complicaciones, especialmente en personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, en quienes una neumonía puede dejar secuelas funcionales y aumentar la vulnerabilidad ante futuras infecciones.