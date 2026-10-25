Los investigadores observaron una mortalidad por enfermedades cardiovasculares un 31% menor entre quienes toman café por la mañana y aquellos que no lo toman

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El café es una de las bebidas más populares del mundo; cada día se consumen miles de millones de tazas no sólo por su sabor y su efecto estimulante, sino también por sus posibles beneficios para la salud. Ahora, un estudio ha encontrado una curiosa relación entre el momento del día en que se consume café y la salud cardiovascular. Según los resultados, las personas que toman esta bebida principalmente por la mañana presentan un menor riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares.

El trabajo también señaló que el riesgo de morir por cualquier causa era un 15% inferior entre quienes consumían de una a dos tazas diarias, mientras que entre quienes bebían de dos a tres tazas se reducía hasta un 29%. «La cafeína aumenta ligeramente la frecuencia cardiaca y, en ocasiones, puede elevar la presión arterial de modo poco significativo. Pero aún así, no existe motivo alguno para que un hipertenso bien controlado no pueda tomar café. Cualquier sujeto que sea hipertenso o padezca alguna enfermedad cardiaca puede tomar, en principio, tres o cuatro tazas de café al día, puesto que no se ha podido evidenciar nunca su carácter nocivo en relación a la patología cardiovascular», asegura el doctor Enrique Galve, presidente de la sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Beneficios de tomar café por la mañana

Para llevar a cabo el trabajo, los investigadores analizaron los datos de 40.725 adultos. Estudiaron tanto la cantidad de café que tomaban los participantes como el momento del día en el que lo hacían. El seguimiento se prolongó durante casi una década, y los resultados fueron sorprendentes.

Quienes bebían café por la mañana presentaban un riesgo relativo de morir por enfermedades cardiovasculares un 31% inferior al de las personas que no tomaban esta bebida. Asimismo, su riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa era un 16% menor. En cambio, no se observó una asociación estadísticamente significativa similar entre quienes repartían el consumo de café a lo largo de toda la jornada.

Sin embargo, estos resultados no demuestran que tomar una taza de café por la mañana proteja automáticamente la salud cardiovascular. Se trata de un estudio observacional, por lo que los investigadores pueden identificar relaciones entre determinados hábitos y los resultados en términos de salud, pero no establecer una relación directa de causa y efecto.

Pero, ¿por qué tomar café por la mañana podría ser más saludable?

Una posible explicación está relacionada con el reloj biológico. El organismo funciona siguiendo un ritmo circadiano que regula diferentes procesos, como el sueño y la liberación de hormonas. La cafeína puede interferir en este mecanismo, especialmente cuando se consume durante las últimas horas del día.

Por otro lado, según los investigadores, tomar café por la tarde o por la noche podría alterar la producción de melatonina, la hormona del sueño, y el insomnio crónico puede tener consecuencias negativas para la salud. Además, el café contiene compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias cuyos posibles efectos también podrían variar en función del momento en el que se consume. El efecto antiinflamatorio del café está relacionado con su composición.

Esta bebida aporta una gran cantidad de compuestos fenólicos, entre los que destaca el ácido clorogénico, conocido por sus propiedades antioxidantes. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso que interviene en el desarrollo de la inflamación crónica, la cual se ha relacionado con diversas patologías, entre ellas las enfermedades cardiovasculares y los trastornos metabólicos.

La doctora Teresa López-Fernández, cardióloga del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid y del Hospital Universitario La Paz, además de ser coordinadora del Grupo Europeo de Cardio-Oncología de la European Society of Cardiology, subraya que, «estos resultados aportan una nueva perspectiva sobre el papel del café en la prevención cardiovascular y refuerzan la importancia de considerar no solo la cantidad, sino también el momento de su consumo».

La mejor hora

El ritmo circadiano actúa como un reloj interno que regula distintas funciones del organismo y puede influir en los efectos de la cafeína. Al despertar, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, suelen aumentar. Por ello, algunos expertos recomiendan esperar alrededor de una o dos horas antes de tomarse una taza de café.

«La cafeína que se consume en un café es una parte fundamental de la vida diaria de millones de personas. En nuestra revisión de la investigación más reciente, para la mayoría de los adultos, la ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día, es decir, el equivalente a 5 tazas de café cafeinado por día (sin azúcares ni ingredientes de relleno agregados) es seguro y no aumenta el riesgo cardiovascular», afirma Gregory M. Marcus, MD, MAS, FAHA, profesor universitario de medicina en la Facultad de Medicina de la University of California, San Francisco y subdirector de Cardiología para la Investigación en University of California, San Francisco.