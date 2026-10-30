La impactante reflexión de Viktor Frankl, psiquiatra: «Cuando una persona no encuentra un sentido profundo a la vida, se distrae con el placer»
Su pensamiento plantea que las personas necesitan algo más que momentos agradables para sentirse realizadas
Esta reflexión no pretende condenar el disfrute, sino comprender qué buscamos realmente cuando intentamos sentirnos bien
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La vida moderna ofrece innumerables formas de disfrutar, desde viajar y salir con amigos hasta consumir entretenimiento o comprar aquello que deseamos. Sin embargo, Viktor Frankl, psiquiatra y autor de El hombre en busca de sentido, invita a reflexionar sobre una cuestión más profunda: ¿qué ocurre cuando el placer se convierte en una manera de escapar del vacío interior? En su frase: «Cuando una persona no encuentra un sentido profundo a la vida, se distrae con el placer» analiza este concepto.
Su pensamiento plantea que las personas necesitan algo más que momentos agradables para sentirse realizadas. Necesitan encontrar motivos para levantarse cada mañana, establecer relaciones y reconocer que sus decisiones tienen un significado. Esta reflexión no pretende condenar el disfrute, sino comprender qué buscamos realmente cuando intentamos sentirnos bien. La frase de Viktor Frankl se refiere a que, cuando falta una dirección vital, podemos recurrir a estímulos inmediatos para evitar preguntas incómodas sobre nuestra existencia. Las redes sociales, las compras, las distracciones constantes o la búsqueda permanente de novedades pueden proporcionar alivio temporal, pero no siempre responden a nuestras necesidades emocionales más profundas. En un artículo publicado en El misterio de la existencia, se plantea precisamente la importancia de examinar qué sentimientos intentamos evitar y qué actividades consideramos verdaderamente significativas.
La frase del sentido de la vida de Viktor Frankl, psiquiatra
Por su parte, Psychology Today destaca la visión humanista de Viktor Frankl y su idea de que cada persona puede encontrar sentido en circunstancias muy diferentes. Ambas perspectivas ayudan a entender que una vida plena no depende de estar siempre contentos, sino de construir una relación más consciente con aquello que hacemos y valoramos.
Frankl desarrolló su pensamiento a partir de su experiencia como superviviente de los campos de concentración nazis. En El hombre en busca de sentido, defendió que encontrar un propósito puede ayudar a afrontar incluso las circunstancias más dolorosas.
Su planteamiento no significa que el sufrimiento sea necesario ni que todas las dificultades puedan superarse únicamente con una actitud positiva. Más bien, propone reconocer que, incluso cuando no controlamos lo que sucede, podemos explorar cómo responder a ello y qué valores queremos preservar.
El sentido vital, además, no es idéntico para todo el mundo. Para algunas personas reside en cuidar de su familia; para otras, en desarrollar una profesión, crear una obra artística, aprender algo nuevo o participar en una comunidad.
También puede aparecer en gestos cotidianos que parecen insignificantes, como escuchar a alguien, preparar una comida compartida o acompañar a un amigo en un momento complicado. Esta diversidad impide reducir el propósito a una fórmula universal. Lo importante es descubrir qué conecta nuestras acciones con aquello que consideramos valioso.
¿Por qué buscamos placer cuando sentimos vacío?
El placer forma parte de una vida saludable y satisfactoria. Reír, descansar, disfrutar de la gastronomía o dedicar tiempo a una afición no tiene nada de negativo. El problema aparece cuando necesitamos estímulos continuamente para no entrar en contacto con emociones desagradables.
La reflexión recogida en El misterio de la existencia propone hacerse preguntas: ¿de qué intento distraerme?, ¿qué pensamientos me incomodan?, ¿qué necesidades estoy dejando de atender? «Estas cuestiones permiten distinguir entre disfrutar de una actividad porque nos gusta y utilizarla para evitar sistemáticamente el malestar», mencionan los especialistas.
Por ejemplo, pasar una tarde viendo una serie puede ser una forma estupenda de descansar. Sin embargo, convertir el entretenimiento en una ocupación permanente para no pensar en una relación insatisfactoria o en una decisión pendiente puede impedirnos afrontar aquello que necesita atención. No se trata de eliminar las distracciones, sino de observar qué función cumplen en nuestra vida.
¿Cómo construir una vida con mayor significado?
Por esto, la frase de Viktor Frankl, psiquiatra, tiene sentido en la actualidad. Encontrar un propósito no exige realizar grandes hazañas ni descubrir una vocación extraordinaria. A menudo comienza con pequeños cambios: recuperar una afición olvidada, cuidar las relaciones personales, colaborar en una iniciativa solidaria o dedicar tiempo a una actividad que despierte curiosidad.
La perspectiva de Viktor Frankl, tal como se explica en Psychology Today, también invita a comprender que las circunstancias difíciles no eliminan necesariamente toda posibilidad de encontrar significado.
Aun así, conviene recordar que el sufrimiento emocional y los problemas de salud mental pueden requerir apoyo profesional. Por lo tanto, buscar ayuda no contradice la responsabilidad personal ni la búsqueda de sentido.
Otra posibilidad consiste en revisar y saber cuáles son nuestras prioridades. Podemos preguntarnos qué personas, actividades y valores merecen más espacio en nuestra rutina. Después, pequeños compromisos concretos ayudan a transformar esas respuestas en acciones reales.
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