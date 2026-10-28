Los expertos en memoria instan a dejar de hacer pantallazos con el móvil: afecta negativamente a tu sistema cognitivo y no te estás dando cuenta

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Hacer una captura de pantalla se ha convertido en un gesto cotidiano: guardamos una receta, una dirección o una imagen interesante con la idea de consultarla más adelante. Parece una solución sencilla para no olvidar nada, pero ¿y si esta costumbre tuviera el efecto contrario? Una investigación de la Universidad de Binghamton, perteneciente a la Universidad Estatal de Nueva York, plantea que hacer pantallazos con el móvil o capturar información digital puede perjudicar nuestra capacidad para recordarla. El fenómeno, conocido como amnesia digital, invita a reflexionar sobre cómo utilizamos el móvil y qué papel desempeña nuestra atención cuando intentamos conservar recuerdos.

El estudio, publicado en la revista Memory & Cognition, analiza por qué hacer pantallazos con el móvil no garantiza que permanezca en nuestra memoria. La investigación, dirigida por Sophia Fabrizio junto con Rebecca Lurie y la profesora Deanne Westerman, examinó el recuerdo de obras de arte mediante siete experimentos. Los resultados mostraron que quienes hacían capturas no recordaban necesariamente mejor las imágenes que quienes se limitaban a observarlas. Los hallazgos, también recogidos por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) sugieren que pulsar un botón puede cambiar nuestra relación con una experiencia, incluso cuando creemos estar haciendo algo para conservarla.

Por qué hacer pantallazos con el móvil no es beneficioso para el cerebro

¿Qué es la amnesia digital y cómo afecta a la memoria?

La amnesia digital describe una situación paradójica: guardamos información en un dispositivo para recordarla después, pero ese mismo gesto puede reducir la atención que dedicamos a la experiencia original.

La Universidad de Binghamton señala que el efecto no se limita a recordar peor el contenido fotografiado. En determinados experimentos, los participantes también tenían dificultades para distinguir si habían capturado una obra o simplemente la habían contemplado. Esto apunta a una posible pérdida de información sobre el contexto de la experiencia.

¿Por qué hacer capturas de pantalla puede perjudicar el recuerdo?

Los investigadores estudiaron varias explicaciones posibles para entender este fenómeno. Una de ellas es la atención dividida. «Cuando hacemos una captura, interrumpimos momentáneamente la observación para realizar una acción adicional», mencionan los especialistas. Aunque el gesto resulte automático, puede consumir recursos mentales que, de otro modo, dedicaríamos a procesar los detalles de lo que estamos viendo.

Sin embargo, esta explicación no parece suficiente por sí sola. Según la Universidad de Binghamton, el deterioro de la memoria persistió incluso cuando los participantes dispusieron de más tiempo para observar las obras antes o después de capturarlas. Simplificar la tarea tampoco eliminó el efecto. Por tanto, la pérdida de recuerdos podría depender de otros mecanismos cognitivos. Otra hipótesis es la descarga cognitiva, un proceso mediante el cual delegamos parte del esfuerzo de recordar en un recurso externo.

«El móvil funciona como una memoria auxiliar: guardamos una imagen porque esperamos recuperarla cuando la necesitemos. El inconveniente surge cuando esa expectativa reduce nuestro esfuerzo por retener la información desde el principio», advierten.

¿Qué descubrieron los siete experimentos sobre los pantallazos con el móvil?

La investigación recogida por los Institutos Nacionales de Salud examinó esta cuestión mediante siete experimentos pre registrados. Los participantes observaron obras de arte y, en determinadas condiciones, hicieron capturas de pantalla. Después, los investigadores evaluaron diferentes aspectos de su memoria.

Los resultados no mostraron mejoras consistentes en el reconocimiento de las imágenes, el recuerdo de su procedencia ni el rendimiento en tareas cognitivas posteriores. Aunque se detectó una pequeña mejora en el recuerdo de un segundo bloque de imágenes bajo condiciones experimentales muy específicas, este resultado no fue suficiente para compensar los costes generales observados.

En PsyPost también recogen que los investigadores esperaban que las capturas de pantalla perjudicaran menos la memoria que las fotografías tradicionales, porque requieren menos movimientos y permiten mantener la mirada sobre el objeto.

Sin embargo, los resultados apuntaron a un deterioro incluso mayor en determinadas comparaciones. Esto refuerza la idea de que el problema no depende únicamente de apartar la vista para encuadrar una fotografía.

¿Cómo recordar mejor sin renunciar al móvil?

La solución no consiste necesariamente en dejar de hacer capturas, sino en utilizarlas con una finalidad concreta. La Universidad de Binghamton destaca que las imágenes pueden servir como pistas para recuperar recuerdos cuando se revisan activamente. Guardar una fotografía y volver a ella después no es lo mismo que acumular cientos de archivos que apenas volvemos a consultar.

Una alternativa útil es recurrir al papel y al bolígrafo cuando necesitamos aprender algo. Tomar apuntes obliga a seleccionar la información importante, organizarla y establecer relaciones entre ideas.

«Este esfuerzo, conocido como dificultad deseable, puede favorecer el recuerdo porque exige procesar el contenido, en lugar de limitarse a almacenarlo», recomiendan los profesionales.

Eso no significa que escribir sea infalible. Como advierte la investigación de Binghamton, delegar determinados recuerdos en calendarios, agendas o listas también puede hacer que dejemos de retener algunos detalles.

«La clave está en distinguir entre aquello que necesitamos recordar personalmente y lo que podemos consultar de manera fiable cuando llegue el momento», concluyen los expertos.