La frase de Benedicto XVI sobre la verdad que incomoda a quien prefiere la comodidad: «La verdad no se decide por mayoría»

El vértigo que produce mantenerse firme frente a una opinión generalizada no es un fenómeno nuevo, pero las herramientas de comunicación actuales han acelerado su capacidad de demolición. Hoy en día, la presión del entorno digital opera como una gigantesca cámara de eco donde la disidencia se penaliza de inmediato con el ostracismo virtual. En ese ecosistema hiperconectado, la frase de Benedicto XVI resuena con una vigencia casi quirúrgica. Nos recuerda que la validez de un argumento no depende de cuántas pantallas iluminadas lo respalden al mismo tiempo, sino de su capacidad para sostenerse ante el tribunal implacable de la realidad.

La necesidad de un aplauso instantáneo

La tentación de someterlo todo al arbitrio de las urnas ideológicas o del aplauso instantáneo nace de una profunda inseguridad antropológica. Cuando el ser humano renuncia a la tarea fatigosa de buscar criterios estables en los que fundar su existencia, delega instintivamente esa responsabilidad en el grupo.

Es un mecanismo de defensa tan cómodo como peligroso. Si el criterio de bondad o de verdad se reduce a lo que opina la mayoría en un momento dado, la moral se convierte en una veleta sujeta a las ráfagas del viento político o mediático. Lo que ayer era intocable hoy pasa a ser execrable, y viceversa, sin que medie otra justificación que el cambio de humor en las encuestas de popularidad.

La dimensión objetiva de la verdad

Durante sus años al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe y más tarde desde el trono de Pedro, Joseph Ratzinger insistió machaconamente en la necesidad de rescatar la dimensión objetiva de la verdad. No lo hacía desde una torre de marfil, ajeno a los sufrimientos del mundo moderno, sino con la lucidez de quien observaba cómo las democracias occidentales corrían el riesgo de mutar en formas sutiles de totalitarismo blando.

Cuando el único criterio de legitimidad es el consenso procedimental, se abre la puerta a que cualquier atropello ético sea validado formalmente siempre que cuente con los votos suficientes en el hemiciclo correspondiente. La historia del siglo pasado demostró hasta qué punto las leyes aprobadas por abrumadoras mayorías parlamentarias podían legitimar la mayor barbarie jurídica.

Una alianza entre la fe y la razón autocrítica

Frente a esa deriva, el teólogo alemán proponía una alianza fecunda entre la fe y una razón autocrítica, capaz de trascender el puro cálculo utilitarista. La razón humana pierde su dignidad cuando se resigna a ser una simple herramienta al servicio del poder de turno o de los intereses económicos dominantes. Su vocación más alta consiste en interrogarse por el bien verdadero, aquel que no cambia según las modas ni se devalúa por el paso del tiempo.

Quien asume esta tarea sabe de antemano que pagará un precio en términos de popularidad. La verdad auténtica suele ser incosteable para el trepador social porque no ofrece réditos inmediatos, sino que exige el coraje de la soledad y la paciencia de la argumentación reposada.

La sociedad del confort

Esa incomodidad intrínseca es precisamente lo que repele a nuestra cultura del confort. Vivimos en una sociedad anestesiada contra el dolor y el esfuerzo, donde cualquier fricción intelectual se interpreta como una agresión intolerable. Se ha extendido el dogma blando de que cada cual tiene su verdad, una fórmula eufemística para evitar el compromiso de buscar lo que es recto para todos.

Bajo el paraguas del subjetivismo imperante, discutir sobre principios universales parece una antigualla dogmática o un ejercicio de soberbia intolerante. Sin embargo, Ratzinger advertía que renunciar a la verdad objetiva no nos hace más libres, sino más vulnerables ante cualquier forma de manipulación externa. Si todo es opinión, el más fuerte o el que grita más alto termina imponiendo su relato sin contrapeso posible.

El necesario ejercicio diario de pensamiento

El ejercicio cotidiano del pensamiento libre requiere, por tanto, una dosis considerable de resistencia ascética. No se trata de ser condescendiente y tomar una actitud de indiferencia hacia lo que sienten las personas, sino más bien de aceptar el simple hecho de que hay algo en la verdad que no puede ser conmovido por el estado de ánimo del momento. En cualquier caso donde el maestro en el aula, el investigador en el laboratorio e incluso el ciudadano que está en un debate tome una posición por un argumento impopular pero fáctico está ejerciendo una resistencia civil invaluable.

Conclusión

Al final, la advertencia del Papa emérito funciona como un test de madurez para cualquier sociedad que se pretenda libre. Una comunidad madura no teme al disenso razonado ni confunde la concordia cívica con el pensamiento único.

Recuperar el respeto por la verdad, con toda su aspereza y su exigencia de rigor, sigue siendo la tarea más urgente para quienes se niegan a ser meras piezas intercambiables en el engranaje de la opinión masificada.